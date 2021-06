– Har ikke konkludert om fødeavdeling og akuttilbud

New Articles

I et intervju med TV2 sendt på nyhetskanalen tirsdag ettermiddag bekrefter det Hammerfest Senterparti fortalte allerede i april; at både partileder Trygve Slagsvold Vedum og Finnmark Senterparti har demontert partiets politikk i Stortinget vinderen 2020: Forslag om å etablere fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta.

– Vi må ha en bedre oppfølging av fødende, men om vi skal ha en egen fødeavdeling i Alta har vi ikke konkludert, slo partileder Vedum fast når han ble utfordret av TV2-reporter Karin Kleppe.

I partiets Nord-Norge-plan, som ble lagt fram mandag ,er beskjeden til altaværingene gjort skriftlig. I et eget punkt omtales fødeavdeling og akuttilbud i Alta. Her er det ikke snakk om etablering, men:

«Utrede muligheten for en fødeavdeling med nødvendige akuttfunksjoner i Alta.»

– Billig retorikk av SV Hvordan skal vi ta kloke avgjørelser uten innsikt, spør Vegar Einvik-Heitmnn.

Nord-Norge-planen

Partilederen er på rundreise sammen med blant annet stortingspolitiker Geir Iversen fra Hasvik for å fortelle hva Senterpartiet vil dersom de gis makt av velgerne. Planen er samlet i et dokument kalt Nord-Norge-planen. Den har utvilsomt en høy prislapp, men på ett område har Senterpartiet lukket pengesekken: Partiet har i en rykende fersk Nasjonal Transportplan sikret flertall for regjeringspartienes forslag om at Finnmark skal få kun tre av 2015 milliarder som skal brukes på samferdsel de neste 12 år. Det er fattige 0,25 prosent av totalpotten i NTP.

Tvangssammenslåing

Kommer partiet i regjering skal Slagsvold Vedum sørge for at det han betegner som en tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, skal bringes tilbake til to separate fylkeskommuner. I Intervjuet peker Slagsvold Vedum selv på at vekstsenteret i Finnmark er skeptisk til å gå tilbake til den gamle modellen.

I en politisk bestilt utredning om Alta bør bli igjen i Troms om en ny regjering reverserer sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, er konklusjonen til rådmann Bjørn-Atle Hansen og leder av avdelingen for samfunnsutvikling, Oddvar Konst, krystallklar: Det vil være et stort feilgrep å endre sammenslåingen, både for Alta, men også for resten av Finnmark.

Det synes også å være et klart flertall i kommunestyret i Alta for å beholde den sammenslåtte regionen, samt å vurdere om Alta skal bli igjen i Troms dersom reverseringen blir gjennomført. Senterparti-lederens partifeller i Alta har markert seg som de sterkeste motstanderne av å løse opp Troms og Finnmark.

– Noe av det første vi skal gjøre er å oppløse Troms og Finnmark, så må vi selvsagt snakke med folk i Alta. Noe av hovedbekymringen hos folk i Alta synes å være at helsetilbudet er for dårlig, og at det skaper engasjement, klargjorde Trygve Slagsvold Vedum.