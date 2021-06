Frykter mye nedbør, varsles om fare

New Articles

Fredagskveldens styrtregn og dundrende torden og lyn, synes å bli avløst av en dag med store nedbørsmengder i Alta. Yr.no melder om fare for både flom, jordskred og at store nedbørsmengder kan skape problemer. I varslet heter det at fra fredag kveld er det ventet mye regn i Vest-Finnmark og vest på Finnmarksvidda. Det er ventet rundt 25mm/6t, og totalt kan det komme inntil 50mm/24t. Det er ventet mest regn fredag kveld og natt til lørdag.

Følg med når lynet slår ned Det tordner og lyner, fortsatt er mange lynnedslag på tur mot vår region.

Yr mener det kan være nødvendig å vurdere behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). og tilpass farten og kjør etter forholdene, oppfordres det til fra Yr.