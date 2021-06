– Ny flyplass i Hammerfest lite smart, men påvirker ikke valgkampen

New Articles

Leder i Alta Ap, Kåre Simensen, mener sykehussaken og et Ap som sammen med Senterpartiet har vært pådrivere for å få skrevet inn Nye Hammerfest Lufthavn i NTP, gir utfordringer som vil gjøre det nærmest umulig for partiet å drive valgkamp i Alta. Selv vil Simensen gjøre et forsøk på å kapre velgere til tross for partiets innsats i Nasjonal Transportplan (NTP) og i sykehussaken.

Lokalpartiets mest sentrale samferdselspolitiker, Ole Steinar Østlyngen, vil likevel ikke dømme partiets jobb med NTP nord og ned.

– Min personlige mening er at NTP er blitt bra, også for Alta. Det at transportkorridoren finskegrensen – Alta- Hammerfest nå skal realiseres i første periode, betyr veldig mye. Her er det mange prosjekt som også passer lokal anleggsbransje godt, sier Østlyngen og legger til:

– Når Ap sier at noe skal gjennomføres så blir det også sånn. Andre driver populisme med forslag de vet ikke er realistiske og aldri vil bli realisert.

Rød-grønne sikret flertall for NTP: Finnmark får kun tre av 1205 milliarder Frp dypt skuffet over de rød-grønne på finnmarksbenken.

Stopper ny flyplass

– Det betyr vel at Nye Hammerfest Lufthavn også blir realisert, et av prosjektene Ap har vært pådriver for å få skrevet inn i NTP?

– Nei, det er ikke smart å bygge en ny flyplass til mange milliarder som skal konkurrere med stamflyplassene i fylket. Det mener Avinor og stort sett alle fagfolk. Om noen tror at en slik flyplass vil gi flere direkteflyavganger til Oslo er det bare å tro om igjen. Vi må verne av de direkteflyavganger vi har og eneste måte er å utvikle stamflyplassene og navstrukturen, sier Østlyngen.

NTP inne i sluttfasen på Stortinget – Feil å prioritere ny flyplass i Hammerfest før fødeavdeling i Alta – Det blir utfordrende å drive valgkamp for Ap dersom de bruker penger på ny lufthavn i Hammerfest i stedet for helsetilbud i Alta.

Han hevder å ha mer innsikt og erfaring om dette enn de aller fleste etter å ha vært inne på eiersiden i flyselskap, og har vært i utallige møter med både samferdselsdepartement, Avinor og flyselskap.

– Det er utrolig dumt å kødde med den strukturen vi har, og som har gitt Finnmark god dekning med direkteflyavganger. Selvsagt ønsker vi en enda bedre dekning, men den gå gjennom utvikling av stamflyplassene i Finnmark.

Ingen støtte

Frp, som i det lengste håpet at Ap og Senterpartiet, ville være med å øke antall prosjekt og dermed Finnmarks del av NTP-kaka på 1205 milliarder kroner.

– Min ambisjon har vært at Finnmarks andel av dette på fattige tre milliarder skulle økes med flrere prosjekt slik at det ble en totalsum på mellom fem og seks milliarder. Dessverre var ikke de rød-grønne med på dette, og framstilte meg som populist. Selv mener jeg å være en realist med tydelige ambisjoner på vegne av Finnmark, sier Strifeldt.

Verken Senterpartiet eller Ap kunne støtte følgende Frp-merknader/forslag:

Fullfinansiering av ny bro Transfarelv (oppstartsbevilgning på 20 millioner gitt)

Merknad om å be regjeringen bevilge penger på statsbudsjettet for 2022 om oppstart, samt en samkjøring med ny trase forbi Eiby.

Parsell 2 av avlastningsveien med ny bru over Altaelva med tilhørende kryssløsninger. Parsell 1 av avlastningsveien, begge uten bompenger.

Østlyngen hadde ønsket at hans partifeller fant plass i NTP til prosjektene listet opp ovenfor, men har forståelse for at noe må prioriteres, og er glad de viktigste punktene kom med. Når det gjelder 200 millioner kroner til Cruisehavn fikk Frp støtte fra Senterpartiet, men ikke fra Ap.