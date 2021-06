Fått lovnad om nytt SV-møte

New Articles

– Aller først må jeg bare beklage ett utsagn i saken i Altaposten mandag; at jeg betegnet at det i forkant av det digitale medlemsmøtet som ble avholdt ble forsøkt dysset ned. Dette hadde jeg ikke noe grunnlag for å hevde, og har beklaget det overfor leder Bjørn Erik Opgård. I den samtalen ble jeg lovet at det snarlig skal kalles inn til et nytt medlemsmøte, og at vil bli et fysisk møte. Dette er alt for viktig til å kun være tilgjengelig for de som har kunnskap og mulighet til å delta når det arrangeres som nettmøte, sier Aas til Altaposten.

I samtalene med lederen har han fått lovnad om at møtet skal både annonseres og markedsføres som et skjebnemøte, og at det skal være opp til medlemmene å ta stilling til om måten Alta og Alta SV er behandlet på, skal møtes med valgkampboikott.

– Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på at valgkampboikott, eller en lignende tydelig reaksjon og tilbakemelding, er helt nødvendig. Tilbakemeldingene er kommet fra mange, også utmeldte medlemmer. Å reagere kraftig handler ikke minst om respekten for de som har meldt seg ut etter at de ikke kan innestå for det som har skjedd i SV. For meg er også en viktig begrunnelse at SV sentralt og Finnmark SV konsekvent sier nei til å støtte fødeavdeling og akuttilbud, helt sentrale tilbud for at kvinner og menn i Alta/Kautokeino skal ha trygghet for liv og helse. At SV også har stoppet en helhetlig og faktabasert utredning av hvilken struktur som totalt sett vil gi det beste tilbudet i Finnmark forsterker at vi må være tydelig for opprettholde tilliten hos våre potensielle velgere, sier Aas.

– Det viktigste er å få ny regjering Leif Birger Mækinen mener Alta SV må ha fokus på å sikre regjeringsskifte.

Han innrømmer å ha gått for langt ved å hevde at medlemsmøtet, som ble gjennomført på teams med kun noen få deltakere i tillegg til styret, var forsøkt dysset ned i forkant.

– Mitt poeng er at vi må være ærlig overfor medlemmene dersom vi skal kunne samle mange nok til å kunne trekke en klar konklusjon. Det vi snakker om er et skjebnemøte. Vår reaksjon overfor Finnmark SV og SV sentralt vil bli avgjørende om folk i Alta skal ha tillit til oss i Alta SV eller ikke. Reagerer vi ikke kontant og kraftig er min analyse at vi i kommunevalget om to år vil være uten velgernes tillit, og kan risikere at vi ikke blir representert i kommunestyret, sier Aas.

– SVs farvel til Alta-velgerne – Årsmøtet ler av velgerne i Alta, konstaterer lederen i Alta SV.

Han vil ikke ha noen formening om det er han eller partiledelsen som har flertallet av SV-medlemmene bak seg for enten kjøre på med valgkamp som normalt, eller det han mener vil være en tydelig og forståelig reaksjon, at Alta SV ikke vil drive aktiv valgkamp for partiet dette valget.

– Alta SV må ta grep Berg frykter at SV blir et miniparti i Finnmark.