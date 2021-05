HV-17 øker aktiviteten i Finnmark

New Articles

I noen uker fremover vil man merke økt militær aktivitet i Vadsø, Vardø, Porsanger, Kautokeino og Karasjok ettersom HV-17 tar opp igjen øvingsaktiviteten.

– Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Gjennom å være til stede kontinuerlig og overvåke våre land- og sjøområder, skal Forsvaret være i stand til å forsvare landet vårt med egne og allierte styrker når det kreves. Forsvaret skal også støtte og beskytte sivilsamfunnet når myndighetene ber om det. For å være best rustet for dette, må Forsvaret kontinuerlig trene og øve. Det inkluderer Heimevernet, opplyser oberstløytnant Bernt Normann Lockert, som er sjef for Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17), som til daglig holder til i Porsangmoen leir ved Lakselv.

Treningen gjennomføres i to omganger fordelt på uke 22 og 23. I løpet av treningen skal man blant annet gjennomføre klassiske oppgaver for Heimevernet, som sikring av viktig infrastruktur på flere objekter, overvåkning og kontroll av akser og håndtering av oppståtte situasjoner. Derfor vil det bli aktivitet rundt ulike objekt i Vadsø og Vardø-området.

Fokus på smitte

Lockert påpeker at smittevernet skal bli godt ivaretatt. Han har forståelse for at treningen kan skape bekymring for noen på grunn av det pågående smitteutbruddet i deler av Finnmark, og da spesielt i Hammerfest.

– Vi tar smittevernet på høyeste alvor. Blant annet vil ingen soldater fra Hammerfest bli kalt inn til trening i denne omgang. Vi vurderer situasjonen fortløpende om dette også skal gjelde soldater fra andre utsatte områder i Finnmark. I tillegg har de lokale kommuneoverlegene sagt seg fornøyd med de smittevernsplanene vi har laget og dermed gitt tommelen opp for at vi kan trene, sier Lockert.

Hovedpunktene i smittevernet er:

Pre-screening før oppmøte

Screening ved oppmøte

Inndeling i kohorter på maksimalt 10 personer

Fokus på nasjonale smittevernråd: avstand, håndhygiene, bruk av sprit, bruk av munnbind

– Nødvendig å trene

Heimevernet er en militær beredskapsorganisasjon og soldatene skal på kort tid kunne løse sine oppgaver i både fred, krise og krig. Lockert opplyser at årlig trening derfor er svært viktig for å opprettholde Heimevernets operative evne.

– Beslutningen om å gjennomføre treninger i Heimevernet under rådende forhold handler om å veie nødvendigheten av treningen opp i mot risikoen for smittespredning med angitte smitteverntiltak, opplyser oberstløytnanten.