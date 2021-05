Investering i Alta på en halv milliard settes i fare

New Articles

Varaordfører og nestleder i planutvalget, Jan Martin Rishaug, avviser med tydelig røst at politikerne er villedet av at administrsjonen har holdt tilbake informasjon fra utbygger.

– Med få unntak har utbygger blitt imøtekommet, jeg vil anslå at utbygger har blitt imøtekommet med 90 prosent av sine ønsker og løsninger. Der de ikke har fått gjennomslag har vi veid opp Amfis ønsker mot hensynet til øvrige aktører i sentrum, sier Rishaug (Sp).

Alvorlig påstand

Sluttbehandling for den planlagte utbyggingen av kjøpesenteret Amfi Alta ble behandlet av kommunestyret 23. mars. Saken, detaljregulering for A9 – Alta sentrum, ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Allerede dagen etter kommunestyrets vedtak ba Thon Kjøpesenter Nord AS om utsatt klagefrist. Nå har eieren av Amfi Alta klaget på vedtaket. Klagen vil først behandles av planutvalget, deretter av kommunestyret. Dersom klagen ikke imøtekommes vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark avgjøre den endelig.

– Når forslagsstiller går til det skritt å påklage reguleringsplanvedtaket, har det sin bakgrunn i at vi mener det er gjort endringer i sluttbehandlingen som er av vesentlig karakter for prosjektet. Dette burde vært lagt ut til ny, eventuelt begrenset, høring og offentlig ettersyn. I det minste burde endringene vært presentert for forslagsstiller for vurdering og uttalelse, slik at saken blir tilstrekkelig opplyst for beslutningstakerne, sier Geir Garte, prosjektleder for etablering av nye kjøpesenter i Thon-gruppen.

Ankepunktene

Thon-gruppen har gjort rede for flere konkrete forhold hvor det hevdes at planadministrasjonen ikke har opplyst politikerne, og hvor det er gjort endringer i forhold til deres søknad. Thon-gruppen skriver:

– Gesimshøyde på andre etasje er i henhold til plankartet for vedtatt alternativ redusert fra C +65,0 til C +62,7. Med den reduserte gesimshøyden blir det ikke tilstrekkelig etasjehøyde til å oppfylle krav til etablering av forretningslokaler i andre etasje. Det påvirker også nødvendig fri høyde under gangbrua, parkering i kjeller med mer.

– Vi er gjort kjent med at planadministrasjonen har orientert kommunestyret om at alternativ 2 (vedtatt) kun medfører en mindre reduksjon av boligarealet. Etter våre beregninger innebærer vedtaket en reduksjon av boligarealet med 35 %, fra ca. 6000 kvm til ca. 3800 kvm. Hvis våre beregninger stemmer, anser vi dette som en vesentlig reduksjon.

– I vårt planforslag er boligkonseptet utredet og dokumentert både med tanke på støy/stille side, innsyn, brann og rømning, solforhold med mer, jamfør krav til dokumentasjon i områdereguleringen for Alta sentrum, høringsinnspill og TEK. Vi kan ikke se at virkningene for disse temaene er tilstrekkelig utredet og belyst i administrasjonens alternativ.

– I saksframlegget viser planadministrasjonen til at deres forslag bygger på vurderinger og forslag de har fremmet i tidligere saksframlegg til planutvalget. I flere tilfeller har imidlertid planutvalget overprøvd planadministrasjonens forslag. I sluttbehandlingen opplever vi at planadministrasjonen tar «omkamp» på forhold som politikerne tidligere har gitt forslagsstiller medhold i. Dette opplever forslagsstiller som uryddig og uforutsigbart, og bidrar til at konseptarbeidet må starte på nytt med hensyn til plassering av boliger ift. støy/stille side, innsyn, sol/skygge, arbeid med rammesøknad mm. Slike fundamentale signaler må gis ifb. førstegangsbehandling, og ikke som «overraskelsesmomenter» i sluttbehandlingen.

Nekter dialog

Det mest kontroversielle som framkommer i klagen fra aktøren, som har som mål å investere mange hundre millioner kroner i Alta-samfunnet, er at forsøk på dialog med administrasjonen er blitt blankt avvist.

«Etter høring og offentlig ettersyn har forslagsstiller bedt om møte med kommunens planadministrasjon flere ganger for å drøfte konseptet før sluttbehandling, jamfør e-post av 01.11.2020, 04.02.2021 og 28.02.2021. Vi har da fått muntlig tilbakemelding om at planadministrasjonen anser at det er avholdt tilstrekkelig med møter, at vi er uenige om saken, og at det ikke er noen hensikt å fortsette dialogen», skriver Garte på vegne av Thon-gruppen.

Nei til investering?

Til Altaposten bekrefter prosjektlederen at Thon-gruppen er forundret over hvordan planene om å investere flere hundre millioner kroner i Alta-samfunnet er blitt mottatt av ledelsen i Alta kommune.

– Vi er et kommersielt foretak, og må forsikre oss om at det mulig å få pluss på bunnlinja for de investeringer som gjøres. I denne saken har vi brukt tre-fire år, og like mange antall millioner på å planlegge utvidelsen. Vi har tatt signaler, tegnet om og justert, men til slutt ser vi at våre skisser og løsninger ikke presenteres for politikerne før endelig vedtak gjøres, sier Garte, og legger til:

– Vi er kommet til et punkt hvor den planlagte investeringen og tilførsel av nye arbeidsplasser i Alta, må vurderes på nytt etter at klagen er behandlet. Det er mange andre steder i nord hvor kommuneledelsen står med åpne armer og ønsker oss velkommen.

– Opp til Amfi

Nestlederen i planutvalget i Alta forstår lite av at Amfi betegner kommunen som lite imøtekommende til storinvesteringen. Jan Martin Rishaug mener politikerne var nødt å ta hensyn til sol- og skyggeforhold hos leilighetsbeboerne hos nabo Kunnskapsparken.

– Rett nok er areal til leiligheter i Amfi-planen redusert betydelig, noe som naturlig nok kan svekke muligheten for pluss på leilighetsdelen av senterutbyggingen. Våre beregninger viser at det vedtatte planforslaget har redusert leilighetsarealet med 28 prosent. Men politikerne i Alta har ikke pålagt Amfi å bygge leiligheter, så om de vil droppe dette, kan likevel kjøpesenterutvidelsen realiseres. Det er opp til Amfi og Thon-gruppen, sier Rishaug, og kommer med følgende optimistiske konklusjon:

– Når det gjelder redusert gesimshøye i forslaget er den kun på 0,5 meter, og jeg er helt sikker på vi her skal kunne komme til enighet om en løsning som er akseptabel også for Thon-gruppen.

Har ansvar

Kåre Simensen (Ap) applauderte Thon-gruppen, og andre næringsaktører, for deres vilje til å investere i Alta-samfunnet. I sitt innlegg i kommunestyret under behandlingen av detaljreguleringen pekte Simensen på at alt tydet på en god prosess når verken administrasjon eller søker hadde fått full uttelling for sine ønsker og argument.

– Er du villig å ofre en investering på rundt en halv milliard kroner ved at investorer møtes negativt?

– Jeg har stor forståelse for at Amfi og Thon-gruppen må vurdere lønnsomheten, både i dette og andre prosjekter. Alta kommune som tilrettelegger skal selvsagt være løsningsorientert, men administrasjon og politikere har også et ansvar for de øvrige, samfunnet i Alta. I denne saken har vi forsøkt å balansere samfunnsansvar opp mot aktørens ønsker. For det er faktisk sånn at noen av ønskene til utbygger vil ha negativ effekt for andre, klargjør Simensen.

Halv milliard

Utover at planene i Alta vil ha en prislapp på flere hundre millioner kroner, vil ikke prosjektlederen hos Thon-gruppen være mer konkret. Det som er klart, er at parkeringskjelleren alene har en anslått kostnad på 60 millioner kroner, det er snakk om opp mot 70 leiligheter, noe som kan anslås til en kostnad på over 200 millioner kroner. Kjøpesenterutvidelse teller 8000 til 10.000 m2, i tillegg kommer internvei via gangbru mellom bygg. Totalt en anslått investering på rundt 500 millioner kroner, ifølge fagfolk Altaposten har vært i kontakt med.

– Vi er ikke enig

Planadministrasjonen i Alta kommune er knapp i sine kommentarer til klagen fra Amfi/Thon-gruppen:

– Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for utbygging av AMFI. Det forholder vi oss til. Samtidig har utbygger påklaget reguleringsvedtaket, der klagen omhandler regulert bygningsvolum for leiligheter og høyder på bygg. Administrasjonen er ikke enige i fremstillingen i klagen, fastholder plansjefen i Alta kommune, Oddvar Konst.