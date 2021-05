Søker etter frivillige i distriktet

New Articles

– Vi har kanskje vært litt for dårlig på å profilere oss. Jeg tror nok det eneste folk flest vet er at matkjøringen blir utført av frivillige fra frivilligsentralen. Nå syntes jeg at vi må få litt mer blest rundt frivilligsentralen og profilere oss bedre, forteller han entusiastisk.

Walseth vet at ute i distriktet er det flere som er alene og føler på ensomheten.

– Frivilligsentralen skal være et tilbud til hele Altas befolkning, ikke bare sentral-Alta men også de som er ute i Langfjorbotn, Altneset og Lerretsfjord. Men det er vanskelig å få til noe ute i distriktene uten ildsjeler, sukker han.

Ikke bare matkjøring

I tillegg til å kjøre ut mat, hjelper også de frivillige blant annet med klipping av plen og snømåking. Alta Frivilligsentral har også fått noen kronasjer til å arrangere Den kulturelle spaserstokk i Alta og omegn.

Den kulturelle spaserstokken har som mål å sørge for kunst og kulturformidling av høy kvalitet til de eldre, og legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren.

– Petter Carlsen har flere ganger holdt små konserter for de eldre gjennom den kulturelle spaserstokken. Om det koster litt ekstra å få han til å spille for eksempel ute på Altneset, for de eldre som bor der, så syntes jeg det er verdt å ha litt mindre av konsertene i sentral-Alta, konstaterer han.

I tillegg til konsertene gjennom den kulturelle spaserstokken, så har frivilligsentralen også arrangert kafe for de eldre, og middag. Men det er også ønskelig med flere lavterskeltilbud for å bekjempe ensomhet.

– Man kan samles og ta en grilltur i fjæra med bål, plukke bær sammen om høsten, eller rett og slett bare at man kan samles og ta en kopp kaffe. Det viktigste er at det skal være sosialt, konstaterer han.

Og dersom det skulle være nødvendig, så kan frivilligsentralen bidra med en minibuss.

– Frivilligsentralen har en liten minibuss som kan brukes for å hente folk dersom det trengs.

Småjobber

Det søkes også etter frivillige som kan ta på seg småjobber for de som ikke kan gjøre jobben selv.

– Frivilligsentralen er ikke bare matkjøring og arrangement for de eldre, det er også frivillige som for eksempel klipper plen, eller måkker snø. Men de har vi dessverre ingen av i distriktet, kun i sentral Alta.

Tar imot ideer og frivillige

Walseth håper på å få frivillige ute i distriktene, i tillegg til ideer til nye ting man kan gjøre.

– Kanskje de ute i distriktene har noen ideer for hva de syntes mangler og som de ønsker å få til. Frivilligsentralen skal være et tilbud for hele Alta, om det er noe som mangler så er det bare å ta kontakt så stiller vi med hjelp, forteller han avsluttende.

Dersom noen ønsker å melde seg som frivillige, kan det gjøres via Alta frivilligsentral sin nettside.