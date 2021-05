Ingen grunn til å fortvile, det går mot sommer...

New Articles

– Snøen har gitt seg og dette været vil trekke bort i løpet av dagen. Så det vil bli mye bedre og temperaturen vil begynne å stige, forteller han.

Han forsikrer om at finværet vil starte allerede søndag.

– Det ser ut som at i morgen vil bli en fin dag. Det starter allerede nå, skylaget vil sprekke opp seint i ettermiddag og sola kan tippe fram. Men det blir ikke så høy temperatur, det er ikke før mandag at gradestokken muligens vil komme opp i et tosifret tall, forteller han.

T-skjortevær vil vi ikke få helt enda, meteorologen tipper det vil gå minst en uke til før gradestokken vil tippe 15 grader.

– Om prognosene holder seg sånn som de gjør, vil det bli en gradvis stigning i temperaturen, og vil passere 15 varmegrader neste helg. Men meteorologisk sett er det lenge til, og ting kan endre seg. Men slik som det ser ut nå så viser prognosene en jevn, svak stigning.

Men en ting kan han love oss.

– Det går mot sommer, konstaterer han.