Deler ut is, brus, vafler og kake på nasjonaldagen

Da kjøpkvinnen, Ida Halvorsen på Rema 1000 Kautokeino, innså at det ikke kom til å bli en ordentlig 17. mai feiring i fjor bestemte hun seg for å ta et tak for å glede barna. Derfor slo hun på stortromma med gratis brus, pølser, is og kake.

– Vi delte ut pølser, is, kake og brus i fjor med kjempegod respons. Da jeg skjønte at det ikke ville bli en normal feiring i år heller bestemte jeg meg for å gjenta suksessen, forteller hun.

Ideen fikk hun i fjor etter å ha sett en Facebook post fra Berlevåg hvor ordføreren samarbeidet med Narvesen om å dele ut pølse og is til ungene på nasjonaldagen.

Vil glede barna

Og i år som i fjor, er målet å glede ungene i bygda.

– Alle gleder seg jo til 17. mai, spesielt barna. Siden barna ikke får en normal feiring, så prøver vi å gjøre noe som hvertfall kan gi dem følelsen av at det er 17. mai med vafler, is og brus som er typisk å spise på nasjonaldagen, forteller hun avsluttende.

I år som i fjor vil det selvfølgelig gjennomføres med smittevernstiltak.