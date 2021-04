Kvenungdommen får språkpris

New Articles

Kvenungdommen ble tildelt den kvenske språkprisen for 2021, melder Språkrådet. Tildelingen skjer på den kvenske språkdagen - førstkommende mandag, 26. april.

Kvenungdommens leder Åsne Kummeneje Mellem tar imot prisen, som deles ut av språkdirektør Åse Wetås. Her inviteres publikum med på et digitalt arrangement der man blant annet får være med på en samtale mellom de to. Juryen framhevet spesielt at Kvenungdommen representerer framtidas kvener, og at organisasjonen dermed også er med på å bringe det kvenske språket inn i framtida. Kvenungdommen har gjort en særlig innsats for å ta kvensk i bruk på Internett og i sosiale medier, melder Språkrådet.

Språkrådet har opprettet den kvenske språkprisen med formål å hedre personer, grupperinger eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å verne, fremme eller videreutvikle det kvenske språket.

– Prisen skal også bidra til å synliggjøre kvensk språk i det norske samfunnet, skriver Språkrådet i en pressemelding.

Liisa får kvensk språkpris – I over 20 år har hun bidratt til å skape en kvenskspråklig medieverden.

Prisen deles ut annethvert år. I 2017 ble den delt mellom språkforskeren Eira Söderholm og lærebokforfatteren Agnes Eriksen. I 2019 gikk den til journalist Liisa Koivulehto, tidligere redaktør i og grunnlegger av den kvenske avisa Ruijan Kaiku.