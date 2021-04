– Uenig med HLF om legesituasjonen

New Articles

Bakgrunnen for at medisinsk fagsjef Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset avblåser krisen som framkommer i rapporter fra HLF, er at rekrutteringen til fagstillingene i Finnmark er i bedring. Leder Alf Bjørn, leder HLF Troms og Finnmark – ett av 11 fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund – hevdet i et oppslag i Altaposten for noen dager tilbake at det var krise i tilbudet for hørselshemmede, og at krisen hadde strukket seg over år.

Oppsummert peker Sunde på at HLF og Bjørn beskriver situajsonen slik:

Det er krise

Helseforetaket gjør ingen ting bortsett fra å toe sine hender

HLF krever flg strakstiltak: Minst 5 stillingshjemler/stillinger totalt i Finnmark for ØNH-leger lokalisert til Finnmarkssykehuset HF sine klinikker i Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta. Mer fast ambulering til Finnmarkssykehuset HF sine klinikker. Helse Nord RHF må umiddelbart lyse ut den private stillingshjemmelen i Alta og fortsette med utlysinger av denne stillingshjemmelen til ny ØNH-lege er på plass.



– Finnmarkssykehuset setter stor pris på de regelmessige innspillene fra HLF Troms og Finnmark om ØNH-situasjonen i Finnmark. Dette er et tegn på at brukerne engasjerer seg og dette engasjementet verdsettes av Finnmarkssykehuset. Vi er imidlertid ikke helt enig i den beskrivelsen av situasjonen som framkommer i HLF’s brev, sier fagsjefen på vegne av Finnmarkssykehuset.

Audiografer

Sunde viser til at Finnmarkssykehuset har fire ansatte audiografer i fylket, disse utgjør til sammen 3,8 stillinger. Disse tar unna med fulle avtalebøker.

– Ventelistene for audiografer er akseptable. Audiografen i Kirkenes ambulerer 8-10 uker per år til Vadsø, og det arbeides for å få til en ambuleringsavtale til Honningsvåg for audiografen i Hammerfest.

ØNH-leger og sykepleiere.

I Altapostens artikkel pekte Alf Bjørn på at Helse Nord ikke gjør nok for å få besatt en såkalt avtalehjemmel, en privat hjemmel hvor pasientene får dekt behandlingen på lik linje med et offentlig tilbud. Bjørn mener Helse Nord må sikre at stillingen blir besatt gjennom bedre lønns- og avtaleforhold.

– Vi velger ikke å omtale den private hjemmelen som Helse Nord har i Alta. Ansvaret for den tilligger helt og holdent Helse Nord RHF. I Finnmarkssykehuset har vi imidlertid per i dag følgende situasjon:

I Sámi klinihkka i Karasjok er det ingen fast stilling for ØNH-lege, men det er gjort avtaler med faste vikarer som kommer til klinikken. I 2021 vil det være ca 25 uker med poliklinikk, dette tilsvarer ca 60% stilling.

i Karasjok er det ingen fast stilling for ØNH-lege, men det er gjort avtaler med faste vikarer som kommer til klinikken. I 2021 vil det være ca 25 uker med poliklinikk, dette tilsvarer ca 60% stilling. På Hammerfest sykehus har det vært tynt med ØNH-leger over lengre tid, det har kun vært innleie for noen få uker i år. Fra høsten (trolig 1. september) vil sykehuset få fast ansatt ØNH-lege – en lokal lege som har vært i flere år i Tromsø for spesialisering og nå kommer tilbake til Finnmark.

har det vært tynt med ØNH-leger over lengre tid, det har kun vært innleie for noen få uker i år. Fra høsten (trolig 1. september) vil sykehuset få fast ansatt ØNH-lege – en lokal lege som har vært i flere år i Tromsø for spesialisering og nå kommer tilbake til Finnmark. På Kirkenes sykehus er det pt kun vikarierende leger som arbeider, men en av vikarene har signert kontrakt om fast ansettelse i 67,5% stilling fra 1. september. I tillegg til denne ØNH-legen arbeider en annen vikarlege i 12 uker per år, dvs i nesten 30% stilling. Sykehuset har i tillegg en del byrå-ansatte vikarer som bidrar. Det arbeides også med å øke sykepleierressursene til CPAP-oppfølging.

er det pt kun vikarierende leger som arbeider, men en av vikarene har signert kontrakt om fast ansettelse i 67,5% stilling fra 1. september. I tillegg til denne ØNH-legen arbeider en annen vikarlege i 12 uker per år, dvs i nesten 30% stilling. Sykehuset har i tillegg en del byrå-ansatte vikarer som bidrar. Det arbeides også med å øke sykepleierressursene til CPAP-oppfølging. I Klinikk Alta er det en ØNH-lege i full stilling. Vedkommende gjør en del operative inngrep i Alta og disse dagene tilstreber klinikken å ha vikar i hennes poliklinikk for å bidra til å holde ventelistene nede. I tillegg er det to sykepleiere i 75% stilling som følger opp CPAP-pasienter.

Sunde gir følgende oppsummering av ØNH-lege-situasjonen fra høsten 2021:

Karasjok: 60%

Hammerfest: 100%

Kirkenes: 150%

Alta: 120%

SUM: 430%

– Ventelistene i Vest-Finnmark er fortsatt alt for lange, men med den økte aktiviteten som vil følge inntredelsen av ØNH-lege i Hammerfest fra september har vi tro på at situasjonen skal bli bedre i andre halvdel av 2021. Så oppsummert ser det ikke så verst ut i Finnmarkssykehuset på ØNH-fronten når vi kommer over sommeren, sier altså Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef.