Skal bygge butikk i Altaparken

Styreleder Bjørn Roald Mikkelsen og administrerende direktør Jan-Ivar Alsén i Coop Finnmark er enige om at 2020 ble et godt år for bedriften.

– Egentlig et svært bra år med et overskudd på 80,5 millioner kroner etter skatt og kjøpeutbytte til medlemmene, altså våre eiere. For Coop Finnmark er det viktig å skape gode resultater for å sikre trygge arbeidsplasser for våre ansatte. Samtidig er overskudd viktig for å kunne oppgradere og utvikle vårt butikknett i de forskjellige kommunene vi har butikker, er den samstemte tilbakemeldingen.

NorgesGruppen har betalt ut store bonuser til de ansatte i varehandelen, burde ikke Coop følge deres eksempel og «dele» litt med sine ansatte?

– Bonus utbetalingen som NorgesGruppen har gjort til sine egne eide butikker kjenner ikke jeg tanken bak, og heller ikke hvilke personalgoder de ellers har, er kommentaren til styrelederen med tanke på at NorgesGruppen, som blant annet eier Kiwi-butikkene, har delt ut 150 millioner kroner i bonus til sine ansatte.

Bygger butikker

Godt resultat i 2020 kan imidlertid gi økt rabatt på handlingen i Coop Finnmarks butikker. Det gjennom kjøpeutbytte til medlemmene i Coop Finnmark. Samtidig ruster Coop Finnmark seg for investeringer i to nye butikken i Alta.

– I disse dager skal vi i gang med en stor innvestering med Obs Bygg på Thomasbakken. I løpet av perioden 2021-2023 skal vi bygge en ny butikk på Aronnes i forbindelse med Alta IF sitt anlegg der.

Disse to investeringene krever en betydelig kapital og egenkapital i Coop Finnmark SA. Når disse to innvesteringene er ferdig har styret i Coop Finnmark drøftet om det kan være rom for igjen å øke kjøpeutbytte til våre medlemmer og eiere, noe som også vil komme våre ansatte til gode, sier Mikkelsen og Ahlsén.