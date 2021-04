Arrangerte påskeeggjakt for de som valgte hjemmepåske

Å arrangere sammenkomster for alle i nabolaget er ikke ukjent for Aronnes Grendelag. Da de så at flere valgte å tilbringe påsken hjemme istedenfor å reise bort, var det bare å hive seg rundt å finne på koronavennlige familieaktiviteter.