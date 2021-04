Stiina var vitne til ras; – jeg fikk hvertfall en god dose adrenalin

New Articles

Med varierende vårtemperaturer er ikke snø, is og steinras et ukjent fenomen i Finnmark. Stiina var på tur til Nyvoll da det gikk et steinras rett foran henne på Skillefjord.

– Det rare var jo at jeg først tenkte at dette går fint, jeg kunne bare kjøre under det, forteller hun lattermildt.

Men det tok ikke lang tid før hun skjønte alvoret.

– Jeg måtte stoppe bilen fordi raset gikk rett foran meg. Det meste av snøen og isen gikk ut i havet fordi det var ganske kraftig, men det ble jo også en del snø og is på veien forteller hun.





Etter at Stiina selv rygget unna rasområdet, tok hun kontakt med Vegvesenet som allerede hadde fått beskjed og var på vei til området. Men det tok ikke lang tid før det ble en ansamling av biler i området.

– Det kom jo blant annet en jente kjørende bak meg, som ankom kanskje to minutter etter meg. Og etter det samlet det seg bare flere og flere biler opp samtidig. Det var flere som hadde sett skredet lengere unna, og flere som skulle kjøre samme veien uten at de visste om skredet, forteller hun.

Ingen personer var involvert i skredet, men det tok en stund før veien ble åpnet igjen.

– Når jeg ringte Vegvesenet sa de at de var på vei, så vi ble bare stående å vente. Vi endte opp med å miste fergen, det var litt kjedelig å måtte kjøre tilbake, men sånt skjer, jeg fikk hvertfall en god dose adrenalin, forteller hun avsluttende.

Hva bør du gjøre om du er vitne til et snøskred?

Det viktigste er å hindre andre i å kjøre inn i det utsatte området. Trekk deg unna og finn en trygg plass der bilen kan stå. Sett på nød blinken og plasser gjerne ut varseltrekant for å varsle andre. Dersom du trygt kan stoppe andre fra å kjøre inn i området, gjør du det.

Dersom det er mistanke om at det er personer i skredet, skal politiet eller AMK varsles.

Dersom det ikke er mistanke om at det er personer i raset, er det Vegtrafikksentralen som skal varsles via telefonnummer 175. De vil på samme måte som når du ringer noe inn til politiet, vite hva som har skjedd, og hvor det har skjedd. På denne måten kan de raskere varsle entreprenør, forså vurdere situasjonen og hvordan gå fram i forhold til rydding og åpning av vei.

Det er heller ikke anbefalt at man starter å rydde for eksempel stein av veien selv, da ett skred i noen tilfeller kan være starten på et større skred.