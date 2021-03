nyhetsstudio

En sjåfør skal ha kjørt seg fast med bil i scooterløypa i Gargia, melder politiet. De var på stedet etter å ha fått melding om hendelsen.

– Viste seg å være en turist som fulgte veibeskrivelse på GPS, opplyser politiet.

Videre opplyses det at det gjøres forsøk på å grave ut bilen, og at det eventuelt vil tas kontakt med bilberger for bistand.