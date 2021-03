Haga føler seg hengt ut av Altaposten

New Articles

Jørn Finnmarking Haga ble gjort sentral i en artikkel i Altaposten som omhandlet årsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 9 (Troms og Finnmark) der de i en uttalelse ga støtte til fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta. Haga mener at artikkelen var tendensiøs, og at han ble forsøkt gjort til latter for å ha argumentert mot uttalelsen om sykehus i Alta.

Haga mener på sin side at følgende avsnitt i den omtalte artikkelen viser at den var tendensiøs:

«Den som stod opp mot delegatene fra Alta var ikke ukjente Jørn Haga fra Sør-Varanger, en kjent profil fra folkeaksjonen for å redde tilbud ved Kirkenes sykehus – et sykehus som nå er Nye Kirkenes sykehus etter at det er brukt nærmere to milliarder på et nytt bygg. Sist vinter ble intensivavdelingen oppgradert til samme høye nivå som Hammerfest sykehus, samt at det ble gjort vedtak om å bygge helikopterpad og stasjonere et ambulansehelikopter fast her.»

– De som leser litt mellom linjene vil oppfatte at dette er et forsøk på å framstille meg som en talsmann for folk i Øst-Finnmark som har vunnet fram og fått et supert sykehus, men ikke er villig til å innrømme folk i Alta-regionen samme tilbud. Når jeg ikke kontaktes av avisen og får fortelle om hvorfor jeg argumenterte og stemte mot det som ville blitt et tredje sykehus i Alta, viser det mangel på objektivitet hos Altaposten, hevder Jørn Finnmarking Haga.

– Alle taper på et tredje sykehus

– Hvorfor stemte du mot at innbyggerne i Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud?

– Først av alt vil jeg si at jeg har stor forståelse for kravet fra Alta om sykehus, fødeavdeling og akuttilbud. Det er dessverre sånn at dersom vi åpner for et tredje sykehus i Alta, vil det medføre at vi bygger ned tilbudet i Hammerfest og Kirkenes. Heldigvis er vi i gang med å bygge et nytt sykehus i Hammerfest, og jeg håper av hele meg at det blir et sykehus med bedre tilbud enn det nye sykehuset vi ha fått i Kirkenes for befolkningen i Øst-Finnmark. Når det nye sykehuset ble realisert la de ned rehabiliteringsavdelingen med de konsekvenser det har for veldig mange mennesker. I tillegg har det vært utrolig store problemer med driften av sykehuset, og det er på ingen måte det flotte sykehuset som Altaposten beskriver i artikkelen, sier Haga og legger til:

– Vi vet alle, uansett hvilken regjering vi får fra høsten, at det ikke blir mer penger til sykehusdrift i Finnmark. For å drifte et tredje sykehus må vi da ta penger, ressurser og fagfolk fra de to vi i dag har. Det er virkeligheten, og for meg så viktig at jeg ikke kunne stemme for uttalelsen.

Var debatten intens?

Jørn Finnmarking Haga er leder av avdeling 9 i Norsk Arbeidsmandsforbund og dermed den som nå må sørge for at årsmøtets støtte til fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta blir markedsført overfor både forbundet sentralt, men også overfor politiske myndigheter.

Haga reagerer på at artikkelen beskriver debatten om sykehus i Alta under årsmøtet som intens. Han hevder det tvert om er en unison oppfatning blant deltakerne i årsmøtet at debatten på ingen måte var spisset eller intens.

– Ikke vår intensjon

Redaktør Rolf Edmund Lund tilbakeviser at Altaposten har hatt noen intensjoner om å trekke seriøsiteten til Haga i tvil, og sier at artikkelen ikke gir beskrivelser av debattanten og lederen i avdeling 9 negativt.

– Det er fullt mulig å lese avisa på flere måter, men det var i hvert fall ikke vår intensjon å sette Haga i et dårlig lys. Å kjempe for sykehuset i Kirkenes må sies å være prisverdig, så er det heller ikke ukjent at mange mener et nytt sykehus vil undergrave det bestående. Poenget var mer å få fram at det var motstemmer til vedtaket som ble kjempet frem av Stjernøya Nefelinarbeiderklubb, sier Lund.