Flertall for sykehus i Alta, til tross for Alta-politikere som stemte mot

Med stemmetallet 30 mot 26 ble en uttalelse om sykehus overraskende vedtatt. Det skjedde på siste dag av marssamlingen for fylkestinget for Troms og Finnmarks . Det skjedde til tross for at fem av Altas representanter i fylkestinget stemte mot uttalelsen.

– Ja, det var veldig overraskende, men samtidig utrolig gledelig. Det betyr at Helse Nord og sentrale myndigheter må endre kurs. De kan ikke lengre si at sykehus i Alta er umulig fordi det ikke har støtte regionalt. Fylkesrådet må også følge opp fylkestingets vedtak og jobbe aktivt for flertallets syn, sier forslagsstiller Trine Noodt.

Saken er endret etter første versjon med tanke på hvilke Alta-representanter som stemte mot sykehus i Alta. I etterkant av fylkestingsmøtet som skjedde på teams har vi fått informasjon om at Høyres gruppe stemte samlet for uttalelsen. Kristen Albert Ellingsen stemte derfor for uttalelsen, og ikke mot. SVs gruppeleder Tommy Berg sier til Altaposten at han hadde fått permisjon, og deltok ikke i behandlingen. Han stemte derfor ikke mot sykehus til Alta. Endringene ble gjort klokken 18.19, og da la vi også inn nytt bilde med de av Alta-representantene som stemte mot uttalelsen.

Diplomatisk uttalelse

Uttalelsen ble tidlig konstruert av Venstre og Noodt, og før saken kom til behandling uttalte hun at den bevisst var holdt i et diplomatisk språk og hadde elementer av det fylkesrådet hadde spilt inn som fylkeskommunens høring til Helse Nord. Noodt understreket i fylkestinget at Frp og Nordkalottfolket var med-forslagsstillere, men at hun håpet at hele fylkestinget kunne slutte seg til uttalelsen.

– Det er viktig at fylkestinget også forteller sannheten om størrelsen på et sykehus i Alta, det vil si Klinikk Alta med både fødeavdeling og akuttilbud. Det er små sykehus i Gravdal, Stokmarknes, Harstad og Narvik og Kirkenes. Ved å bygge et nytt sykehus i Alta vil en dermed få et sykehus i Hammerfest og et sykehus i Alta som fortsatt hver for seg vil dekke et svært stort geografisk område, men som hver for seg fortsatt vil ha et pasientgrunnlag på linje med sykehusene jeg har nevnt ovenfor, sier Noodt til Altaposten.

Noodt påpekte at det var viktig å gi uttrykk for behovet for fødeavdeling og akuttilbud i Alta-regionen. Hun viste i sin begrunnelse for uttalelsen som hun satte fram på vegne av Frp, Venstre og Nordkalottfolket at det nylig ble offentlig om hvor galt det kan gå det ikke finnes akuttilbud til en stor befolkning. Noodt trakk fram historien til paret som skulle føde på fødestua i Alta, og hvor det var behov for akutt hjelp som ikke var i Alta, og at det var nære på at fødselen gikk galt. Noodt fortalte videre at paret flyttet fra Alta til Sør-Norge etter hendelsen for å komme nærmere akuttilbud.

Stemte for Alta

Senterpartiet har sammen med Frp jobbet på nasjonalt nivå, og i Stortinget, for å få etablert fødeavdeling og akuttilbud i Alta. Da Jan Martin Rishaug brukte muligheten til stemmeforklaring slo han fast at Senterpartiet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er for at befolkningen i Alta-regionen skal ha sykehus, og gode akutt- og fødetilbud.

– Vi er for sykehus i Alta, og kommer også til å stemme for uttalelsen som har et innhold vi deler, gjorde Rishaug det klart på vegne av Senterparti-gruppa.

Dermed fikk vi enda en sak der partiene bak fylkesrådet havnet på hver sin side. Gruppeleder for Ap, Mari Martinsen Siljebråten, sa at selv om Ap delte mye det uttalelsen tok opp, var det ikke fylkestingsgruppa som uformet partiets politikk rundt sykehusstrukturen. Ap kunne dermed ikke stemme for uttalelsen.

– Vi har ikke mandat til å stemme for uttalelsen, slo gruppelederen til Ap fast. Hva tilfellet var for SV ble det ikke sagt noe om, men SV-gruppa stemte samlet mot uttalelsen som gir støtte til sykehus i Alta. Høyre med Alta-representant Kristen Albert Ellingsen stemte samlet for sykehusuttalelsen.

Alta-politikere sa nei til sykehus

Dermed stemte følgende Alta-representanter mot å støtte akuttilbud og fødeavdeling i Alta:

Miljøpartiets Frode Lindal, Arbeiderpartiets Hilde Søraa og Geir Ove Bakken.

– Vi kjenner igjen fella som er lagt, og vil ikke gå i den. I uttalelsen er det punkter vi deler, men når det blandes inn en sykehusdebatt må vi stemme mot. Det er det nok mange som ikke er fornøyd med, men jeg får heller ta belastningen med å stemme mot og forsøke å forklare hvorfor når kritikken kommer, klargjorde Lindal.

Her er uttalelsen i sin helhet, som altså ble vedtatt med 30 mot 26 stemmer.

En god akuttberedskap og et godt fødetilbud.

«Det er viktig at vi har et godt og likeverdig tilbud til innbyggerne i Troms og Finnmark innen spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig at Helse Nord prioriterer en del analyser og utredninger for å kunne skape nødvendig tillit i befolkningen til at fremtidens akuttberedskap og fødetilbud utformes og tilpasses geografien og demografien slik den er i 2021.

Troms og Finnmark er et fylke med lite folk spredt utover et stort geografisk område. Et område som også er svært værhardt. Dette gjør at en må tenke helt annerledes når sykehustilbudene utformes. Dette er da også gjort i store deler av Nord-Norge. Vi har små sykehus i Gravdal, Stokmarknes, Harstad og Narvik og Kirkenes. Ved å bygge et nytt sykehus i Alta vil en dermed få et sykehus i Hammerfest og et sykehus i Alta som fortsatt hver for seg vil dekke et svært stort geografisk område, men som hver for seg fortsatt vil ha et pasientgrunnlag på linje med sykehusene nevnt ovenfor. I tillegg vil et sykehus i Alta lette tilgangen på sykehus i vinterhalvåret når en unngår den værutsatte fjellovergangen på Sennalandet (stengt 36 døgn vinteren 2019/2020).

Fylkestinget mener det er viktig at Helse Nord prioriterer følgende: