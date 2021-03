New Articles

Med knappest mulig flertall, seks mot fem stemmer ble fylkesrådet innstilling om å gi Boreal fornyet kontrakt på fergestrekningen mellom Årøya og fastlandet, vedtatt. Håpet er at Frp snur til samferdselsutvalgets innstilling skal behandles av fylkestinget torsdag og stemmer for et vedtak som betegnes som en sikkerhetsventil for å sikre at gårdsbruket for hentet melk og tilgang på utstyr og kraftfôr.