New Articles

– Jeg ser at varaordfører Jan Martin Rishaug sier at det ikke finnes noen hemmelig avtale, men at samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene er tuftet på tillit og åpenhet. Likevel har jeg fått bekreftet hos Altaposten at de ikke har mottatt kopi av avtalen, slik varaordføreren lovet i et tidligere oppslag. Så da er vi fortsatt der at kommunen regjeres på grunnlag av en hemmelig avtale, sier Bjørkmann og legger til: