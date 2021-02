Sentral i Sp, men felt av sine egne

New Articles

Med i denne historien hører at bonden i Tverrelvdalen trolig var avgjørende for å stoppe Kvitberget boligtfelt, etter at hun fikk overtalt politikerne til å si nei å legge tilførselsveien til boligfeltet over hennes landbruksjord.

Selv om Venstre, Høyre og Frp sa ja til å imøtekomme klagen på manglende dispensasjon fra arealplanen, ville det politiske flertallet det annerledes. Med syv mot fire stemmer vedtok Senterpartiet, Ap og SV i planutvalget bom stopp for Opgårds plan om å fradele tomter til sine to sønner. Tomtene var søkt om tett på driftsbygningene, men på et areal som det er full enighet om ikke er dyrkbart.

«At en fradeling skal være til hinder for en bærekraftig utvikling når unge mennesker vil etablere seg i sitt nærmiljø, og derav lettere kunne delta i drift av gården, uten og være nødt til å kjøre til og fra, kan neppe være til hinder for en bærekraftigutvikling. Kommunen har allerede gitt tillatelse til bygging i nærområde, innenfor kvikkleiresonen. Det omsøkte areal ligger inntil areal som er avsatt til boligformål. At saken ikke skal behandles fordi det kan komme flere søknader i fremtiden, finner vi svært urimelig», skriver søker til Alta kommune, før hun og sønnene Bjørn Laurits og Alf Harald videre påpeker:

«Kommunen har satt presedens for fradeling, ved fradeling i Romsdalsveien -tre tomter, hvorav to lå på LNRF-grunn som var i bruk. To tomter i Mardalsveien, to tomter ved Smedslåtten, tre tomter ved Seterveien og Skomakerberget.»

Har fått ei tomt

Liv Unni Opgård er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet, men partifelle Jørn Suhr er svært tydelig på at Opgård aldri har tatt opp saken internt i partiet for å søke støtte blant posisjonspartiene.

– Denne saken har ikke vært tatt opp i partiet. Liv Unni har opptrådt svært ryddig, slår Suhr fast.

– Hvordan kan Senterpartiet stemme mot en aktiv gårdbruker i en sak det skal bygges på fjellgrunn, og hvor bonden selv peker på de driftsmessige fordelene og et mulig generasjonsskifte?

– Jeg er ikke medlem i planutvalget, men hovedutvalget for tekniske tjenester, som er landbruksutvalg, har hatt saken til behandling. Vi sa ja til en av de to tomtene, men nei til den som lå tettest på driftsbygningene. Senterpartiet har for øvrig en prinsipiell tilnærming til at vi ønsker å ha boligbygging i felt og ikke fradelinger, sier Suhr.

Han er imidlertid klar på at Senterpartiet aldri har ment å si nei til fradelingen, kun si nei til to tomter. Hva partiet nå vil gjøre med saken tør han ikke si noe om.

Får ikke bygge

Til tross for at Suhr og landbruksutvalget i vedtak høsten 2020 ga Liv Unni Opgård grønt lys for fradeling av én av de to omsøkte boligtomtene, trumfer planutvalget og plan- og bygningsloven tillatelsen etter jordloven. Dermed får verken Bjørn Laurits eller Alf Harald tomt nær gården.

– Planutvalget har behandlet søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Selv om de som ivaretar jordloven er en viktig høringspart, skal vi vurdere helheten i tråd med plan- og bygningsloven. Vi innstilte negativt, planutvalget behandlet saken og fulgte vår innstilling. Det betyr at det ikke blir noen fradeling, dersom ikke Statsforvalteren (Fylkesmannen) velger å omgjøre planutvalgets vedtak. I og med at det er en klagesak, er det statsforvalteren som tar en endelig avgjørelse, sier virksomhetsleder bygg i Alta kommune, Trond Inge Heitmann.

Takk for sist?

I en annen fradelingssak i Tverrelvdalen, der Jens Sivertsen ønsket å fradele to boligtomter på en fjellknaus til sine sønner, gikk Alta Bondelag utenom lokale beslutningsorgan for å få stoppet fradelingen. Alta Bondelag alarmerte Statsforvalteren og ba om lokale fradelingsvedtak ble stoppet.

Bondelaget, støttet av Senterpartiet som eneste parti som stemte mot fradelingen, fikk gehør hos Statsforvalteren. I og med at dette vedtaket ble påklaget ble Statsforvalteren for Troms og Finnmark inhabil. Saken måtte derfor endelig avgjøres hos en sette-Statsforvalget, som i dette tilfellet ble Statsforvalteren i Nordland, som ikke uventet lojalt fulgte opp vedtaket fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Nå kan altså denne saken bli et takk for sist som rammer en av Senterpartiets, og bondelagets, mest markante medlemmer. I kommunens saksutredning brukes nettopp Fylkesmannen i Nordland sin avgjørelse til å stoppe fradelingen til Opgård. For øvrig en opptreden i fradelingssaken av sine venner som Liv Unni Opgård tidligere har gitt uttrykk for å være uenig i. I saksframlegget heter det:

«I avslaget ble det vurdert at hensynet bak arealformålet ikke ble vesentlig tilsidesatt. Etter at avslaget ble gitt har administrasjonen fått opphevet et annet vedtak angående fradeling i LNFR område av Fylkesmannen i Nordland. I vedtaket fra Fylkesmannen ble det påpekt at det skal svært lite til før hensynet til LNFR formålet blir tilsidesatt. Enhver fradeling fra landbrukseiendom til boligformål vil innebære at ressursgrunnlaget til landbrukseiendommen i større eller mindre grad bli svekket. Landbruk en langsiktig næring som er avhengig av forutsigbarhet i forhold til at planer for arealutnytting overholdes. De samme argumentene vil gjelde for enhver fradeling fra landbrukseiendom. Administrasjonen legger denne vurderingen til grunn og mener det samme vil gjelde i denne saken. Vi finner dermed at hensynet bak arealformålet LNFR blir vesentlig tilsidesatt av dispensasjon.»