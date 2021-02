Et tilsyn til besvær

New Articles

Et tilsyn uten egen erfaring fra det som tilsees, vil kunne svekke tjenester som behøver å styrkes.

1. januar 2021 gikk Fylkesmannen bort, og Statsforvalteren flyttet inn. I sin kjønnsnøytrale rustning bekler nå hen Statens offentlige kontorer i Norges elleve regioner. Et tilsyn uten kjønn bruker sitt navn til å markere at Staten er dens Herre.

Statsforvalter? Da jeg hørte ordet kom jeg til å tenke på tidligere fylkesmann i Finnmark, Anders Aune, som døde i 2011. Det står en byste av Aune foran rådhuset i Vadsø. Det er ikke så rart. For den tidligere trønderen skulle bli en av de varmeste forsvarerne av stort og smått som rørte seg i Finnmark, og klarte til alt overmål å bli valgt inn som stortingsrepresentant fra fylket i 1989, etter å ha stiftet sitt eget parti. Han var fortsatt fylkesmann da han ble valgt til Stortinget, slik han da hadde vært det i til sammen 17 år.

Denne kronikken er imidlertid ikke (bare) ment som en hyllest til Anders Aune. Den er først og fremst tenkt som en refleksjon over det ganske symboltunge i at det som en gang vel så mye var fylkets egen representant inn mot «Han stat», nå i stedet har fått utvikle seg til å bli en slags «Storemor ser deg», der Statsforvalteren fortløpende forteller folk forskjellen på rett og galt, slik embetsstaten tidligere så til at undersåttene forble lydige disipler.

Da Stortinget vedtok Pasientrettighetsloven og Helsepersonelloven i 1999, fikk pasientene en rekke nye rettigheter, mens helsepersonell fikk en mengde med nye plikter. I ettertid har det så vært det statlige tilsynets oppgave å se til at pasientene får sine rettigheter ivaretatt, og at helsepersonell gjør det de er pliktig til.

Selvsagt bør pasienter ha rettigheter. Selvsagt bør helsepersonell ha plikter. Men kanskje burde også pasienter ha noen plikter, og helsepersonell noen rettigheter. Det er også helsepersonells plikt å se til at samfunnets ressurser ivaretas på en faglig forsvarlig måte. Alle skal ikke ha rett til en magnettomografisk undersøkelse hver gang frykten for svulst i hodet melder seg, eller få seg en kontrastangiografi når naboens blodårer går tette, i frykt for at man har fått det samme selv.

Et interessant trekk ved tilsynsmyndigheten er at de gjerne skal komme med kritikken når noe galt har skjedd, men ikke bidra til å hindre at det gale faktisk skjer. Slik var det lite hjelp å hente fra det statlige tilsynet da behovet for utstyr til å forebygge coronapandemien meldte seg. Slik har det også vært begrenset hjelp å hente fra tilsynsmyndigheten til bedring av luftambulansetjenesten i Nord-Norge i forkant av kritiske hendelser.

Men når smitten kommer, eller ambulanseflyet uteblir, toer ikke lenger Statsforvalteren sine hender, men vil i stedet peke ut syndebukker blant dem som ba Tilsynet om hjelp før ulykken inntraff.

Slik det statlige tilsynet fungerer innenfor helsevesenet, er fokuset etter hvert så sterkt innrettet mot den enkelte bruker, at det samfunnsmedisinske perspektet drukner i klagesaksbehandlingen fra mennesker som vil ha mer. Helsetjenester framstår mer og mer som hyllevarer, mens statsforvalteren ser til at forbrukeren får varen hel hjem.

En MR-undersøkelse koster penger. Unødige undersøkelser påfører samfunnet store merkostnader, slik blodprøver det ikke finnes medisinsk indikasjon for, gjør det. Men en tilsynsmyndighet som ikke selv står opp for den portvokterrollen helsepersonell er gitt, undergraver selv helsevesenet i stedet for å spille på lag med det. Feilbruk av ressurser bør stanses, ikke understøttes. Helsepersonell som tar dette ansvaret bør slippe å stå skolerett for det statlige tilsynet.

Nylig så jeg et svar fra statsforvalteren overfor en helseinstitusjon der pårørende framsatte uhyrlige påstander om at det var utført aktiv dødshjelp overfor den syke. Journalen dokumenterte at den syke hadde fått særdeles tett oppfølging i siste fase av livet.

Mens tilsynet ikke tok stilling til noen av de mange usakligheter som klagen innebar, fant man likevel fram til noe institusjonen kunne tas for, siden det manglet en daglig oversikt over pasientens kaloriinntak. Slik kunne omsorgen stemples som faglig uforsvarlig. Der godt medisinsk skjønn i regi av erfarne fylkesleger tidligere førte til at man, på godt norsk, klarte å skille mellom skitt og kanel, har tilsynet gjennom de sisten tiårene i økende grad blitt rettsliggjort. Det medisinsk mulige ser ut til å forsvinne ut av fokus for tilsynet, og erstattes av det juridisk forpliktende, som statsforvalteren skal påse at oppfylles. Slik kan helt umulige krav og forventninger bli til uforsvarlige lovbrudd, når disse betraktes med juristens, og ikke helsepersonells øyne. Slik kan ribbeinsbrudd under gjenoppliving snart gi grunnlag for sanksjoner fra tilsynet, slik man alt opplever det i USA.

Bob Dylan har sagt det ganske treffende: «It´s not dark yet. But it´s getting there.»

Olav Gunnar Ballo

Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport