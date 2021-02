New Articles

Trine Noodt ble tirsdag nominert på toppen av Venstres liste til Storingsvalget i Finnmark. Dermed er Noodt den andre Alta-politikeren som topper en av listene til Stortingsvalget i høst. Tidligere har Frp nominert sittende stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt på topp, og har altså Venstre satset på en politiker fra Alta på toppen av lista. Til tross for at mange spår at stortingsvalget i Finnmark vil bli avgjort av velgerne i Alta, har partiene Ap, Høyre, Senterpartiet og MDG ikke funnet plass til Alta i nærheten av det som kan gi stortingsplass.