Årøya isolert – båten kjørte i kaia og havnet på verksted

New Articles

Karl Rødberg sier til Altaposten at de fastboende er i en svært vanskelig situasjon. Årøy, kombinert hurtigbåt og ferge som er sterkt omstridt og ønskes dit pepperen gror av lokalbefolkingen, kunne mandag morgen verken frakte de som skulle fra øye og på arbeid fastlandet, og de som stod inne i Bukta ved kaia her for å vente på å ta båten ut til arbeidsstedene i fjorden.

– Dette er rett nok en varslet innstilling, men informasjonen er veldig mangelfull. Vi får vite at båten er tatt ut av drift på grunn av vedlikehold, men det er ikke sagt hva dette skyldes, eller hvor lenge vi må vente på at det kommer alternativ transport, sier Rødberg.

Han trygler fylkeskommunen, som har ansvaret for samferdselen til øya, om å sørge for å få satt Skaget i drift som et nødalternativ. Den private ferga sørget i 20 år for at både gods og passasjerer kom seg både til og fra øya flere ganger daglig. Og alle var fornøyde.

– Skaget kunne vi stole på. Den var aldri innstilt, uansett vær og andre forhold som nå setter transporten vår ut av drift. I dag hadde vi sør-sørøst, en vindretning som er perfekt for å kunne legge til ved kaia i Kongshus. Det var fantastisk sjøvær, og selv Årøy ville ha gjort jobben i dag. Er det nord, eller nordøst, ja da har Årøy så store utfordringer at det vil medføre nye kanselleringer, hevder Rødberg og legger til:

– Heldigvis fikk vi melka fra over 30 melkekyr av gårde søndag med melkebilen. Melka hentes tre ganger ukentlig, og det sier seg selv at det haster med å komme opp med alternativ. Er det ikke like godt at politikerne nå endelig lytter til oss som bor her ute og kjenner forholdene? Få satt inn Skaget og gjør en ende på denne komikvelden, eller det som er mest riktige, en komiske tragedie.

Kolliderte

Fylkesråd med ansvar for samferdsel Kristina Hansen har sittet i møte hele dag, men har videresendt spørsmålene fra Altaposten om hva som skjer med båttransporten til rette administrative etat. Ifølge lokalbefolkningen er både Årøy, skoleskyssbåten og Vargsundexpressen ikke i drift, og ruter er kansellert.

– Jeg har ikke fått full oppdatering, men det jeg kan si er at Årøy søndag kveld i rute inn i Altafjorden kolliderte med kai på Storekorsnes da den skulle legge til her. Det ble så store skader at den måtte til reparasjonen, og det er årsaken til at den er tatt ut av ruta. I kontrakten med Boreal er selskapet forpliktet å holde reservebåt, men nå viser det seg at også reservebåten er på verksted. I dette tilfellet er det planlagt og ordinært vedlikehold, sier Kristina Hansen.

Hotellinvestor om hurtigbåt-kaos: – Det må jo være en kjempefadese Investor Jan Sortland var med på båten som ikke kom til land på Årøya.

Hun undetstreker å ha bedt administrasjonen framskaffe opplysninger slik at hun kan viderebringe de. Både med hensyn til en avkreftelse eller bekreftelse om det er andre ruter i tillegg til Årøy som er innstilt, og hvilket tidsplan det er for å få Årøy i drift.

– Jeg beklager, men lover å komme tilbake med mer opplysninger så raskt som mulig. Det er viktig for meg å få besvart alle de spørsmål som dukker opp raskt og på en god måte.