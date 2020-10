New Articles

Allerede i disse dager skal reiselivsaktører selge sine pakketilbud for det kommende året. For å selge pakkereiser er arrangørene pliktig til å stille en økonomisk garanti overfor Reisegarantifondet. Dette er for å sikre kundene dersom bedriften for eksempel skulle gå konkurs. Men nå melder NHO Arktis at flere bedrifter kan slite med å stille disse garantiene i år.

Må ha reserveløsning

Dette var derfor temaet da NHO inviterte pressen til møte om temaet denne uken. NHO var selv ikke representert på møtet, men Merete Jørstad, seniorrådgiver for politikk og kommunikasjon i NHO Arktis, sa følgende til Altaposten på telefon:

– Vi mener at man må finne en reserveløsning nå i år på grunn av korona, da den økonomiske situasjonen er veldig vanskelig for mange bedrifter.

Hun peker på at 4 av 10 reiselivsbedrifter i NHOs siste medlemsundersøkelse har svart at de frykter konkurser, samt at de har under halvparten av omsetninga nå som på samme tid i fjor. NHO mener derfor at reisegarantien kan være en avgjørende faktor for flere bedrifter.

– Vi vil at myndighetene stiller midler til disposisjon slik at de kan stille denne garantien, sier hun.

Flere av pakkereisearrangørene har ifølge NHO brukt opp mye av egenkapitalen sin på å holde bedriftene flytende gjennom en økonomisk krevende periode. Fristen for å stille garanti overfor Reisegarantifondet utgår 1. desember og bedrifter som ikke stiller denne vil heller ikke ha lov til å selge pakkereiser.

Eksportgaranti

– Reiselivsbransjen selger i dag først og fremst for andre halvdelen av 2021, og hvis ikke de får drevet det salgsarbeidet nå så vil vi oppleve å kunne komme til neste år at vi står uten turister og uten kunder til de reiseselskapene, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) til Altaposten.

Både NHO og Strifeldt peker på kredittforsikringen under GIEK (Garanti-instituttet for Eksportkreditt) kan være en måte å løse utfordringen.

– Den brukes i dag blant annet av fiskeri- og sjømatbedrifter som eksporterer sine produkter til andre land hvor de forsikrer oppgjøret sitt gjennom GIEK. Sånn som jeg forstår det har GIEK en ramme på 15 milliarder og det er rom for å ta reisegaranti inn på det området, sier Strifeldt, som legger til at han vil jobbe med å forhandle inn dette som en løsning i Stortinget.

Binder opp kapital

Strifeldt utdyper at alternativet til en statlig garanti er at bedriftene må frigjøre midler fra andre områder.

– Ser du på dette som en permanent løsning, eller bare for koronatida?

– Først og fremst er det en akuttløsning vi må få på plass rimelig kjapt, men jeg tror også det kan være en fornuftig permanent løsning.

– Er ikke dagens ordning i utgangspunktet god nok?

– Jo, men du binder også opp en god del kapital på dagens ordning, sier han, men legger til at man også ved en ny ordning må se på en egenandelsløsning.

Ringvirkninger

Sorrisniva er en av bedriftene i Alta som tilbyr pakkereiser. De har for øyeblikket ikke noen utfordringer med å stille garantien. Men de påpeker at et frafall av muligheten til å selge disse også ville fått store konsekvenser for de mange underleverandørene i reiselivet.

– Vi er en ganske innarbeidet bedrift, men dess lenger dette tar, jo mer egenkapital spiser det. For oss er en betydelig del av omsetningen basert på underleverandører og vi har et kluster av dem her i Alta, sier Bram Bril ved Sorrisniva.

Noen av underleverandørene til bedriften er aktører som Boreal, Trasti og Trine, Holmen, Scandic og Pæskatun. Dermed vil et frafall av pakkereisesalg ramme flere enn bare den direkte rammede bedriften.

– Dette er en ond sirkel som er vanskelig å komme ut av om vi ikke stiller den garantien, mener Bril.

Midlertidig løsning

Ifølge NHO er det 840 aktører i Norge og på Svalbard som er medlem av Reisegarantifondet, fem av disse skal holde til i Alta.

– Ser dere på dette som en midlertidig, eller permanent løsning?

– Det er for i år, men hvordan dette utvikler seg vet vi ikke. I utgangspunktet er det noe midlertidig slik at bedriftene kan selge sine produkter i 2021, avslutter Jørstad i NHO.

NHO har ingen fullstendig oversikt over hvor mange som vil ha problemer med å få fornyet garantien, men mener likevel at det er en risiko for at bedrifter kan gå under som følge av dette.