Politiet kunne i natt opplyse at et vogntog har kjørt ut i Tanadalen, omlag syv mil fra Tana bru mot Karasjok. Nødetatene rykket ut og kunne konstatere at vogntoget lå på siden.

Det var to mannlige utenlandske statsborgere i bilen. Begge er fraktet til Kirkenes sykehus, den ene av dem er kritisk skadet.

– Politiet oppretter sak. Årsaken til utforkjøringen kan være glatt veibane, heter det i meldingen fra politiet.