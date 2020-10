New Articles

Tidligere representantskapsmedlem av Vefik og sentral i politiske ledelse i Alta gjennom flere perioder, Otto Aas, sier at fortsatt handlingslammelse er et svik mot eierkommunenes innbyggere. Aas viser til at det er lovmessig krav til at forvaltningen i kommunene overvåkes av et kritisk blikk, og at Vefik skal være kommunenes svar på Riksrevisjonen.