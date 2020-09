Mener kommunene og fylket har mye å lære av Nordland

New Articles

I kampen om midler til de store samfunnsutviklingsprosjektene, registrerer regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, at viktige prosjekt i Troms og Finnmark ofte kommer til kort. Nå oppfordrer hun politikerne i kommuner og fylket lengst mot nord til å sette seg ned sammen med partene i arbeidslivet for å finne felles kampsaker som man samlet kan løfte inn for bevilgende myndigheter.