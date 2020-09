Ministeren fikk historiene som utløste milliard: – Hadde gråten i halsen

New Articles

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland landet i starten av september i Alta i kraft av å være leder for Høyres programkomité for 2021-25. Hofstad Helleland, tok ikke bare turen til Alta for å lytte og debattere, men også vise at hun og Høyre tar Nord-Norge på alvor. Ikke minst ble møtet med lokale reiselivsbedrifter som har fått koronakrisen midt i fleisen, personlig sterke opplevelser.