Mektig snuoperasjon i Finnmarkshallen

Alta - Skeid 3-1:

Søndag møttes Alta IF og Skeid i Finnmarkshallen, og dette var et oppgjør mellom lagene som befant seg på tredje- og fjerdeplass på tabellen. Hjemmelaget ønsket å slå tilbake etter to strake tap borte mot Hødd og Fredrikstad, mens gjestene fra Oslo hadde muligheten til å komme opp på samme poengsum som Alta IF med seier.

Gjestene startet best og tok ledelsen med avdelingens toppscorer Johnny Buduson etter 15 minutters spill. Alta IF fikk det ikke til å stemme offensivt i første omgang, så det var Skeid som ledet til pause.

Etter hvilen var det mer sprut i beina til Alta-spillerne, og etter en drøy time ble Christian Reginiussen revet ned i feltet. Straffen var soleklar, og Håvard Nome gjorde ingen feil fra ellevemetersmerket. Samme mann fikk en ny sjanse fra samme sted da en Skeid-spiller handset med vilje for å hindre baklengsmål. Nome var igjen sikkerheten selv og sendte Alta IF i føringen.

På overtid fastsatte hjemmelagets toppscorer Christian Reginiussen sluttresultatet til 3-1 med en vakker scoring etter fint gjennomspill fra innbytter Svein-Ove Thomassen.

Kvik Halden klarte bare 2-2 borte mot Kjelsås, noe som betyr at Alta IF nå har samme poengsum som Kvik Halden. Alta-guttene har imidlertid dårligere målforskjell, og er derfor fortsatt nummer tre. Nå har Vidar Johnsens mannskap en luke på seks poeng ned til Skeid når det gjenstår to kamper i grunnspillet. Trolig møtes Alta IF og Skeid igjen i sluttspillet senere i høst.