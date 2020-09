Ble tilbudt amfetamin på Snapchat: Vanlig fenomen, sier politiet

New Articles

– Politiet i Finnmark og nettpatruljene rundt om får stadig henvendelser om diverse kontoer som driver med salg av narkotika på sosiale medier, sier politibetjent Henrik Lange i nettpatruljen.

Altaposten har fått skjermbilder av en bruker som på Snapchat legger til tilfeldige personer på den sosiale plattformen og annonserer salg av forskjellige narkotiske stoffer.

– Dette er dessverre et ganske vanlig fenomen, sier politibetjent Henrik Lange i nettpatruljen.

– Får stadig henvendelser

Ifølge Lange er ikke dette første gang politiet hører om kontoer som driver med salg av narkotika på sosiale medier. Tvert i mot.

– Er det mulig å finne ut hvem som står bak kontoene og salget av narkotiske stoffer?

– Det er mulig å finne ut hvem som har opprettet kontoene og hvor kontoer er opprettet. Politiet og Kripos har samarbeid med forskjellige tjenestetilbydere for å hente ut opplysninger – og også få stengt ned kontoer som driver med kriminell aktivitet, påpeker Lange.

Denne typen narkotikasalg er noe politiet er bekymret over. Lange sier videre at også terskelen for å prøve narkotika kan senkes når narkotika blir lett tilgjengelig.

– Vi er opptatt av å få både stengt ned men også straffeforfølge de som står bak. Det kan være tilbydere fra andre steder i landet eller verden. Det å tilby narkotika til barn og unge viser hvor utspekulert narkotikatilbyderne er, mener Lange.

Rapporter og blokker brukeren

For å beskytte seg selv mot lignende hendelser på sosiale medier anbefaler politiet at man blokkerer og rapporterer brukeren som henvender seg til deg.

– Ikke godta kontoer du ikke er sikker på hvem er. Ta skjermbilder av meldinger, konto-informasjon og del med nettpatruljen Finnmark. Rapporter og blokker brukeren til tjenesten det gjelder, slik at kontoen blir stengt ned raskt, sier Lange.