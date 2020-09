New Articles

– I år fikk vi utforsket vårt nye, utvidede fylke. Det ble rundtur på Senja, Sommarøy og Lyngen, forteller Lars Abrahmsen.

Dette bildet er av nattpadlere på Sommarøy utenfor Tromsø.

Altapostens fotokonkurranse er over for i år og antallet bidrag er rekordstort og kvaliteten veldig høy. Det betyr at juryen får en særdeles vanskelig oppgave når de nå skal gå gjennom innsendte bidrag. Altaposten takker de mange som har engasjert seg gjennom sommeren.