Skjøt med softgun mot ungdommer

New Articles

Søndag klokken 18.30 mottok politiet melding om at fire ungdommer var blitt beskutt med softgun ved Elvebakken skole.

Ungdommene som var blitt beskutt var i 12-15 årsalderen. To av dem var truffet.

Mulig tre personer

– Guttene var redde da politiet ankom stedet, sier innsatsleder Steinar Aas Andersen ved Alta lensmannskontor.

Innsatslederen forteller videre at ungdommene forklarte at skytingen oppsto helt uventet mens de spilte fotball i ballbingen like ved skolen.

– Plutselig dukket det opp noen på en BRP UTV og begynte å skyte mot ungdommene, opplyser Andersen videre til Altaposten.

– Var det flere personer involvert i skytingen mot ungdommene?

– Det fremstår ikke som veldig tydelig hvor mange det var. Det jeg kan si, er at det er flere. Meget mulig det er tre personer det er snakk om, svarer innsatslederen.

18-års aldersgrense

Ifølge Store norske leksikon er softgun en realistisk etterligning av et virkelig våpen (...). Det er tre hovedtyper softgun: elektriske, gassdrevne eller fjærdrevne luftvåpen. Automatiske, elektriske våpen med valgfri flerskuddfunksjon er mest brukt.

Kjøp, salg og bruk av softgun er tillatt i Norge fra 2001 og er i Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon likestilt med paintball og luftvåpen. For å kjøpe et airsoftvåpen er det 18 års aldersgrense med legitimasjonsplikt.

Ber ungdommene melde seg

Andersen forteller videre at politiet nå vil anmelde forholdet, samtidig som de vil snakke med ungdommen som er blitt beskutt.

– Så vil vi forsøke å komme i kontakt med de som har skutt, sier Andersen.

Politiet forutsetter at guttene som skjøt er 16 år eller eldre på grunn av kjøretøyet.

– Ting tyder også på at det har vært tre personer i en UTV som er registrert for to personer, forklarer Andersen.

Videre har politiet stor tro på at de får tak i gjerningspersonene.

– Det er folk som har observert dem, og nå vil jeg anbefale guttene som har vært i UTVn om å ta kontakt så raskt som mulig, sier han og forklarer at jo mer ressurser politiet må bruke, jo større følger vil det få for ungdommene i etterkant.

Ønsker tips

Innsatslederen sier avslutningsvis at politiet ser svært alvorlig på saken og ønsker nå tips fra publikum.

– Vi vil unngå at dette skjer flere ganger, sier han, og fortsetter:

– Det vi ser etter er en sort og grå BRT UTV. Har publikum tips i saken ber vi dem ringe Alta lensmannskontor på 02800, avslutter Andersen.