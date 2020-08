nyheter

I den pågående saken om ulovlig fangst og omsetting av kongekrabbe har Økokrim tatt ut tiltale mot ytterligere to personer.

Heleri

– I den pågående opprullingen av ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe som ØKOKRIM og Finnmark PD leder, har ØKOKRIM tatt ut tiltale mot ytterligere to personer. Tiltalen gjelder heleri av til sammen 700 kg kongekrabbe, skriver Økokrim i en pressemelding.

Kongekrabben ble fraktet til Bergen der den ble mottatt for videresalg.

Flere delsaker under etterforskning

– Dette er den første saken i kongekrabbekomplekset mot personer i den landsdelen. Fra før er det saker både i Nord-Norge og på Østlandet, opplyses det videre.

Økokrim opplyser at de enda her flere delsaker i komplekset som er under etterforskning.