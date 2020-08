Rett navn kan bety Høyre-suksess

New Articles

Høyre er havnet i dødens posisjon foran neste års stortingsvalg i Finnmark. På travspråket betyr det rett og slett at man må manøvrere både taktisk og lurt for å ha mulighet til å vinne fram. Spørsmålet er om Høyre vil prioritere taktikk når de skal legge en nominasjonskabal som lett kan bli en kamp mellom en av Altas tre potensielle toppkandidater og Hammerfests Vetle Langedahl.

Valgloven forteller at Finnmark ved neste høsts valg fortsatt skal være et eget valgdistrikt. Valglovutvalget har også slått fast at de 19 gamle fylkene bør beholdes også for framtiden. Samtidig er det åpnet for en modell der Finnmark kan miste ett av dagens fem mandat, fire faste og ett utjevningsmandat. Dermed blir årets valg viktig for å bygge tradisjon og tillit mot framtiden, og det som kan synes å bli betydelig svakere finnmarksrepresentasjon på Stortinget.

Onsdag ble Høyres listeforslag, satt opp i alfabetisk rekkefølge, det vil si uten noen forhåndsprioriteringer, sluppet fra komiteens side. Komiteen hadde vasket navnetilfanget fra kommunepartiene og stod igjen med 23 navn. En av de naturlige kandidatene manglet, Jonas Nymo fra Porsanger. Ved å takke ja til en plass i nominasjonskomiteen hadde han utelukket seg selv fra topplassen. Dermed synes Høyre å stå tilbake med et favorittsjikt som omfatter tre fra Alta og én fra Hammerfest/Tromsø.

Sistnevnte, Vetle Langedahl, har sammen med Marianne Haukland vikariert på Stortinget for Frank Bakke-Jensen, som har takket nei til renominasjon. I tilegg til Haukland har Bjørn Roald Mikkelsen og Kristen Albert Ellingsen fra Alta gått ut og gjort det klart at de gjerne tar topplassen på lista. Med bostedsadresse Tromsø stiller Langedahl med et tillegg i racet som nå er i gang. I et taktisk spill er heller ikke Langedahl noe opplagt valg. Uten at Høyre kommer betydelig bedre ut hos Altas velgere enn de i underkant av 10 prosentene partiet fikk ved forrige valg her, vil et av fire faste mandat sannsynlig kun være en ønskedrøm. Høyre tør neppe sette sin lit nok en gang til utjevningsmandatet, som er ren bingo.

Skulle det bli satt odds på toppkandidatene, ville trekløveret fra Alta fått lave odds. Haukland har erfaring fra Stortinget, og med det et grunnlag for å vinne stemmer utenfor Alta-regionen. Det siste er kanskje Kristen Albert Ellingsens største fortrinn. Gjennom en solid jobb i fylkestinget i både gamle Finnmark, men også det nye Troms og Finnmark, framstår Ellingsen ikke som noen typisk altapolitiker. Det selv om han var arkitekten bak forslaget i fylkestinget i oktober 2018 for å kreve sykehus i Alta lagt inn Helse Nords utviklingsplan mot 2035. Høyre og Ellingsen var nær ved å få flertall, men KrF, SV og Ap stemte ned forslaget. Ellingsen holdt fast ved at når Alta-regionen har klart størst folketall, er en naturlig konsekvens av Høyres politikk å støtte oppbyggingen av helsetilbudet her.

Bjørn Roald Mikkelsen har vært sentral i Alta Høyre over mange år, og sett utenfra er det han som høster størst tillit hos den aktive delen av lokalpartiet. Det vil derfor ikke være noen overraskelse om Alta Høyre fremmer han som partiets toppkandidat. Skulle det skje, ligger det i kortene at nominasjonskomiteen gjør han til Altas navn i toppen av endelig liste.

Listeforslaget viser at Øst-Finnmark stiller bak i rekken. Det er svært få navn fra øst på lista, og det kan Kristen Albert Ellingsen ha fordel av. Han har gjennom tiden i fylkespolitikken bygd nettverk og kontakter i Finnmark Høyre, og etter sigende spesielt inn mot Kirkenes Høyre.

Jarle Mjøen,

Politisk redaktør