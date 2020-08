New Articles

Nå må vi ta ansvar for vår egen sikkerhet våre barns framtidige helsetilbud, sikkerheten til fødende og den stadig økende gruppen av eldre som trenger helsetjenester. Simensen mener at vi skal stå med lua i handa og fremme forsiktige anmodninger om helsetilbud og akuttberedskap som tilfredsstiller dagens krav mens et stort flertall av befolkningen ønsker å kjempe for våre framtidige helsetilbud med alle lovlige midler!

Kravene til akuttberedskap og tilgjengelighet er et resultat av befolkningens angst for å bli sendt omveien til Hammerfest i livstruende situasjoner, eller som fødende å ende opp på en stengt fjellovergang. Opprettelsen av 6 senger, som man ikke har råd til å drifte og byggestart av et overdimensjonert sykehus, uten å foreta utredninger har avslørt planleggernes manglende fornuft og samfunnsforståelse. Deres manglende respekt for markedskreftene og befolkningens velbegrunnede krav vil bli en kostbar lærepenge!

Tilbud, forretninger eller sykehus som etableres på vær utsatte og tidvis isolert steder som ingen ønsker å oppsøke er galskap. Pasient grunnlaget er avgjørende for økonomien til alle sykehus. Dersom man ikke lytter til kundenes ønsker og behov vil moderne mennesker finne andre tjenestegivere. Våre samfunns utviklere har nektet å lytte til meninger og krav fra 30.000 berørte pasienter, pasienter som har stilt veloverveide krav i sin kamp for sin grunnleggende helsemessige trygghet.

Helseforetakene og politikerne har gjort sine valg. De har valgt å utvikle grunnleggende samfunns elementer uten utredning og uten å lytte til 40.000 berørte pasienter. Snart er det pasientene som skal gjøre sine valg ut fra den respekten politikerne har vist for dem!

Arrogante ryttere på politiske kjepphester fortjener ikke ny tillit.





Om dagens beredskap for helsetjenester er tilfredsstillende er en sak som må vurderes av sivilombudsmannen. Befolkningen må vise sin forbrukermakt gjennom konsekvent og organisert bruk av fritt sykehusvalg og valg av behandlingssted. Vi må kreve tilrettelegging og etableringer av private helse tilbud og akutt tjenester slik at vi unngår å bli tvangssendt til utredning på et sted der vi kan bli isolert fra nødvendige skade reduserende og livreddende spesial tjenester. Vi må stå sammen i denne saken, og som et svar på den arrogansen som er vist i prosessen må vi sørge for at utstillingsbygget i Rossmollfjæra blir stående som et monument over politisk dårskap.





Bjørn S. Odden