– Håper de klarer å lage en fin fest som ikke bare blir preget av avstand og vasking og meter

Vårens vakreste eventyr i kirkelig forstand, ble i år utsatt fra mai til september grunnet koronasituasjonen. Rundt 18. mars sendte kirken sentralt ut en pressemelding, hvor de konkluderte med at alle planlagte konfirmasjoner på våren måtte utsettes. Nå er høsten her og endelig er det tid for ungdommene til å få fullført sin konfirmasjon.