Omvendelse er og skal stå sentralt i kirken, også i nord! Men det handler i vår tradisjon ofte om å omvende seg fra verden, fra denne jammerdalen. Jeg tror det er viktig å omvende seg, ikke fra verden, men til verden. For den er skapt av Gud. Og Jesus levde jo her!

Når vi lever her på jorden, er det fordi Gud vil det. Og da skal vi, med den forstand Gud selv og ingen annen har gitt oss, leve det gode liv. Men for en del finnmarkinger er det vanskelig å leve i denne verden. Og det kristne fellesskapet er for trangt. Mange har opplevd å møte harde hjerter i kirke og forsamling!

Kanskje det aller hardeste er å møte kulden fra et fellesskap som kun har plass for dem som får det til, de vellykkete. Et fellesskap der det er de vellykkede med alle papirer i orden som regjerer. Det er hardt for den som ikke fikk det til, å møte en vegg av vellykkethet.

Derfor trenger vi å komme ut av det som er så trangt.

Derfor trenger vi i kirken å si noe hva det kristne fellesskapet er.

Og hva fellesskapet ikke er.

Vi trenger fellesskap hvor vår tro kan leves ut,.Fellesskapet skapes ikke av enighet eller sterke felles meninger. Vi har kirker i Finnmark med fellesskap hvor vi kan lære å leve med uenigheter og spenninger. For innerst ønsker kanskje vi som er omvendt til verden fortsatt en himmel over våre liv?

Knut Sand Bakken, prest