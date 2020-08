Mange sterke bidrag til fotokonkurransen

New Articles

Kampen om heder og ære og 5000 kroner pågår fortsatt, og bidragene ramler inn. Her presenterer vi en knipe bilder avisa har fått tilsendt i løpet av uken som har gått.

Mange spennende detaljer

Som oppslagsbilde har vi valgt Øksfjord-fotografen Hilde Bye sitt bilde «Hjertevenner». Øksfjordingen er etterhvert blitt en garantist for gode fotografier og selvportrettet av henne og datteren på 7 år, viser at kvaliteten fortsatt er på topp. Komposisjon er en styrke hun har vist frem atskillige ganger. Også her fanger hun blikket til betrakteren med et varmt og sjarmerende hovedmotiv, før du kan la blikket gå på oppdagelsesferd i bildeflaten og oppdage mange spennende detaljer. Hun er også tøff nok til ikke å fange solen inne i hjertet hun og datteren former, men heller bruke solen som tilskuer til kjærligheten mellom de to.. Øksfjord-fotografen imponerer igjen. Altaposten vil imidlertid gjøre oppmerksom på at fotografiet ikke kommer i helhet frem slik det presenteres med avisas utsnitt øverst i saken.

Lyktes med å fange helheten

«Å se skogen for bare trær» heter et gammelt norsk uttrykk, når man er så opptatt av detaljer at man ikke ser helheten. Det kan man ikke si om Solveig Arnesens fotografi av rullebanen ved Alta lufthavn. Det inneholder riktignok ikke et eneste tre, men her har hun fanget helheten på en forbilledlig måte.

Fotografiet hun har sendt inn fanger en vakker solfylt sommernatt av rullebanen på lufthavna. Himmelen henger tungt over det flate landskapet, som streker seg forsiktig i møte med den. I Bakgrunnen ser man fjell som står støtt. Men innimellom kan man skimte menneskeskapte konstruksjoner, som nærmest forsøker å skjule seg for å ikke ødelegge denne vakre kvelden. Rullebanen skaper uventet dynamikk i det flotte bildet. Enda et sterkt bidrag.

Her er det fasthet, trygghet og styrke som gjelder

Jacob Dahn har sendt inn et bilde til konkurransen der han har fotografert ei dame rammet inn av ruinene til nordlysobservatoriet på Talviktoppen.

Det kommer imidlertid ikke frem i presentasjon hvem den sporty damen er, men den massive steinrammen som omkranser henne og horisonten man kan skue i bakgrunnen sender tankene til nasjonalromantikkens store mestere.

Blikket til damen, som ser selvsikkert på deg gjennom kameraet, vitner om sterk karakter. Dette gjør også at straks du kaster øynene på bildet, blir du fanget av blikket. Her er det fasthet, trygghet og styrke som gjelder, så vel mentalt som fysisk.

Med ønsker om god tur på ferden og med et snarlig gjensyn

Britt Løkkheim har fanget denne følsomme scenen fra Bergsfjord, når mor og datter tar farvel med landsdelens egen kjæledegge, midtnattsolen.

– Takk for i år skriver, hun.

– Og velkommen tilbake midnattssol!

Er det noe som fortjener et følelsesladet øyeblikk, med ønsker om god tur på ferden og med et snarlig gjensyn, må det vel være midnattsolen. Fotografen har tatt flere elementer med i bildet. Det ene er den fargerike varme flammen som forsvinner i horisonten, den andre er den følelsesladede farvellen der mor og datter holder omsorgsfullt om hverandre, mens moren tar ansvaret for å vinkingen. Som mor er hun den sterke og tar helt naturlig børen fra datterens skuldre. Der er nok mange som kjenner seg igjen i denne sterke scenen.

Et spennende og innholdsrikt sommereventyr

Å fotografer handler ikke bare om å fange stemninger gjennom natur og mennesker, man kan og få frem mange følelser med å avbilde eksempelvis en selvlaget barkebåt barnebarnet på 6 år har lagd.

Fotografen skriver at barnebarnet er en blomsterpike, og på bildet av barkebåten kan man sanse personligheten til 6-åringen, der fargerike blomster dekorere det fantasirike fartøyet. Fortellingen i bildet er som et spennende og innholdsrikt sommereventyr. Og det er forsåvidt akkurat dét det er. Et sommereventyr. Et sommerminne.

Fotografen skriver at 6-åringen kanskje kan inspirerer andre med båten hun har lagd av materialer hun har funnet i naturen.

Og det tror jeg fotografen har helt rett i. Dette er noe de fleste av oss kanskje burde gjøre i større grad. La seg inspirerer av 6-åringen og skap noe spennende av det du finner rundt deg. Bruk fantasien og slå deg løs.

Fotokonkurranse går mot slutten og den heldige vinneren vil motta 5000 kroner. Har du lyst å delta kan du sende bidragene til redaksjonen@altaposten.no