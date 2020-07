Glemmer ikke turen til Italia

New Articles

I denne sommerpraten snakker vi med 21 år gamle Noah Iki Lossius.

Hva gjør du helst når sola skinner?

– Kommer vel mest an på hvor vennene mine er og hva de gjør. Om det er sol og godt vær, kan jeg dra ut og bade med venner, eller sitte hjemme ute på verandaen og bare slappe av. Om jeg er alene, kan det hende at jeg drar ut og skater.

Hva er ditt beste sommerminne?

– Veldig vanskelig å få satt et spesifikt minne som det beste. En tur med familien, kjentfolk og en god venn av meg gikk til Italia, det er det beste minnet. Hele turen var fantastisk.

Hva er ditt verste sommerminne?

– Verste minne ja, ganske sikker på at det vil være den sommeren da mormor døde.

Hvor går ferien i år?

– Det ligger an til at det blir en liten oslotur før skolegangen begynner igjen.

Hva legger du helst på grillen?

– Enten en god burger, eller så blir det kyllingspyd. Om jeg får meg til å lage det.

Hva er din beste filmopplevelse?

– Min beste filmopplevelse var da jeg skulle dra på kino her i Alta for mange år siden. Jeg husker ikke hvilken film vi skulle se, men jeg husker godt at jeg og to venner hadde dratt på butikken for å ordne filmsnacks, siden det var så dyrt. Så kom vi da dit, traskende med to bæreposer hver. Kan mildt sagt si at jeg aldri har hatt så dårlig mage etter en kinotur før...

Hvilken sang hører du mest på nå?

– Det er ikke en spesifikk sang jeg hører mye på, men hører mye av en sjanger som kalles for Bassline. Jeg har blitt kjent med noen briter – og musikksmaken deres smittet over på meg ganske fort.

Hvilket lesestoff foretrekker du?

– Har vel en del Pondus-blader liggende hjemme, men hvis jeg først skal lese for å lese, går det mest i krim eller skrekk, eller fantasibaserte bøker.

Har du en dårlig kvalitet du ønsker å bli kvitt?

– Ja, jeg har opplevd at jeg kan bli litt kontrollerende, spesielt hvis jeg tar del i kreative prosjekter. De gangene jeg har hatt lyst til at prosjektet skal komme ut så godt som mulig, har det vært noen ganger at jeg har blitt litt sjefete.

Hva hadde du brukt en milliongevinst i lotto på?

– Det er jeg faktisk veldig usikker på. Jeg hadde nok gitt en del av gevinsten til familien min, siden de har brukt bra mye penger på meg og mitt. Jeg ville definitivt donert noe av pengene, siden jeg vet at jeg ikke har bruk for så mye penger. Er ikke så mye som jeg kommer på, som jeg trenger å få kjøpt akkurat nå, men jeg hadde nok endt opp med en del spontankjøp.

Hvilken person utenom familie beundrer du mest?

– Opp gjennom årene har jeg sett og møtt mange som har satt et inntrykk på meg, så har ikke et konkret svar her. Vet bare at livet mitt ikke haddde vært det samme uten dem.

Hva er bra med Finnmark?

– En ting jeg liker godt med Finnmark, selv om jeg ikke er den beste til å utnytte det, er at naturen finnes så å si rett utenfor døren din, uansett hvor du er.

Hvilket tilbud savner du i Alta?

– Helt ærlig, et ordentlig kollektivtilbud.

Hvordan har du hatt det under koronakrisen?

– Egentlig veldig greit. Mye av tiden ble brukt til å drive med egne hobbyer, siden jeg ikke hadde arbeid. Det var ganske greit. Men etter hvert ble det ganske kjedelig, så er veldig glad for at jeg er kommet ut i arbeidslivet igjen.

Hvordan syntes du at krisen er håndtert lokalt, nasjonalt og internasjonalt?

– Lokalt har det virket som ting er blitt håndtert veldig bra. Er jo fremdeles rutiner som brukes for å unngå smitte, selv om ting har roet seg ned. Nasjonalt har jeg ikke så mye viten til å svare ordentlig. Jeg vet at det har blitt jobbet ganske hardt med å få satt opp systemer som man skulle forholde seg til ganske tidlig. Internasjonalt har det vært både elendig og ganske bra. Noen land ga blaffen og ignorerte varslene og risikoen.

Hva tenker du om koronavaksinen som utarbeides nå og vil du ta den om den blir tilgjengelig?

– Uten tvil. Jeg er jo selv i risikogruppa,så når den kommer, blir jeg definitivt å ta den.

Hva synes du om reiserestriksjonene?

– Etter min mening er det veldig betryggende å vite at folk ikke kan dra fram og tilbake mellom land som har stor smittespredning. Jeg har fått med meg at grensene er åpnet igjen og at man kan reise til de fleste land som nordmenn gjerne besøker. Personlig synes jeg egentlig at det er litt tidlig å begynne å åpne opp igjen.