– Jeg kan ikke fortelle mine ansatte at det kommer gjester i august, fordi det vet jeg jo ikke

I september 2019 kunne Synnøve Opgård Andersen endelig åpne dørene til Bjørnfjell Mountain lodge, et idyllisk hotell ute i naturen. Vinteren har vært brukt på å besette arbeidsstaben i håp om at de skulle arbeide på et fullt hotell denne sesongen.

– Vi har brukt hele vinteren på opplæring og kjøre inn rutiner, men nå er jeg redd for at alle skal bli borte underveis. Jeg kan ikke fortelle mine ansatte at det kommer gjester i august, det vet jeg jo ikke, jeg vet ikke hva som vil skje framover, forteller Opgård Andersen fortvilt.

Økt fokus på smittevern

For Oppgård Andersen har ikke det vært noe problem å følge smittevernstiltak som er satt for hotell og reiselivsbransjen.

– Vaskerutinene våre har vært ganske gode før viruset kom, vi ser også at gjestene allerede har det innarbeidet. Det er blitt naturlig å vaske hendene ofte og bruke håndsprit. I tillegg velger vi å servere frokosten som tallerkenrett istedenfor å åpne buffet, forteller hun.

For å unngå matsvinn får gjestene en ønskeliste til hva de ønsker å få servert til frokost.

Ingen bekymring i klatreparken

I klatreparken har ikke sosial distansiering vært en stor bekymring.

– Når du er ute i aktiviteten er det ikke noe problem, fordi det er mer enn god nok avstand mellom folk. Det er 50 forskjellige akvitieter hvor folk er en og en på hver aktivitet, så det har ikke vært noe problem for oss. Den utfordringen vi har nå, er når gjestene i klatreparken trenger redning som vi kaller det for. Noen ganger trenger folk hjelp til å komme seg ned, da har guidene på seg hansker, briller og munnbind for å minimere risiko for eventuell smitte, forteller Opgård Andersen.

I tillegg til å utruste guidene i klatreparken med hansker, munnbind og briller har det blitt innført hanskepåbud for besøkende i klatreparken, og utstyret blir vasket mellom hvert bruk.

– I tillegg til at vi vasker utstyret og at folk bruker hansker så prøver vi å unngå kontanter, men dersom noen betaler kontant, får vi besøkende til å legge pengene i en pose, så går kontantene i karantene, ler Opgård Andersen.

Økt besøkstall

Siden fellesferien startet, har klatreparken vært full hver åpningsdag, og gjestene i klatreparken kommer fra hele Norge.

– Vi håpet på at klatreparken skulle få en oppsving i år, fordi folk måtte finne andre måter å tilbringe feriene sine på, og mange har fått et nytt feriemønster. Hittil har det gått som vi håpet på, forteller Opgård Andersen.

Gjør alt i sin makt

Å være daglig leder i en bedrift kan være utfordrende i disse tider, spesielt når grensene til Europa er åpnet igjen.

– Jeg syntes at smittevernreglene er kjempeviktige, og de må tas på alvor. Jeg kjenner på nervøsiteten. Nylig ble det påvist smitte på et lekeland i Finland, og dersom noe slikt skulle ha dukket opp her, så vil jeg vite at jeg ikke bare har gjort det som forventes, men alt i min makt for at det skal være trygt.