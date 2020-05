- Vi har mulighet å følge opp i berget

New Articles

Angående Altapostens omtale av bygningsmyndighetenes ulovlighetsoppfølging i skiferberget, kunne man få feil inntrykk av Alta kommunes mulighet til å følge opp disse betente sakene.

Virksomhetsleder for Oppmåling og byggesak i Alta kommune, Trond Inge Heitmann presiserer at kommunen som bygningsmyndighet mulighet til å følge opp ulovligheter også i skiferberget.

- Det riktige er at bygg som er ført opp med formål om å drive med skifer, som skiferkoier og haller for bruk av skiferdrift, ikke kan kreves fjernet. Bygg som kun har blitt satt opp for bruk til fritidsformål har imidlertid kommunen hjemmel til å kreve fjernet. Dette vil bli fulgt opp av bygningsmyndigheten. Når det gjelder eldre skiferkoier, som i dag benyttes til fritidsformål, er bruken ulovlig og kan således følges opp av bygningsmyndigheten som ulovlig bruk, sier Heitmann.