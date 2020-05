Nå får alle kjøre snøscooter til hytta

New Articles

Høyres stortingsrepresentant Anne Karin Olli forteller til Altaposten at regjeringen har tatt høringssvarene som oppfordret til å fjerne 2,5 km grensen på alvor. Nå starter arbeidet med å fjerne kravet om at hytte må være til 2,5 km fra brøytet bilvei for å kunne lovlig kjøre dit med snøscooter.

– Det er jeg veldig glad for. For Høyre i Finnmark er dette en viktig sak, og for mange er det en gledens dag, sier Anne Karin Olli. til Altaposten.

Hun foreller at Høyre i lang tid har jobbet for økt lokalt selvstyre, og en regelendring som skal sikre muligheten for bruk av snøscooter til hytta. I høringsrunden som nylig ble gjennomført om forskriften til motorferdsel i utmark, kom det frem en rekke høringssvar som oppfordret til å fjerne 2,5 km grensen.

Senterpartiet har reist representantforslag til endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Det er kommet signaler om at Arbeiderpartiet vil støtte forslaget, og det er også klart at Fremskrittspartiet vil støtte forslaget som da vil få flertall i Stortinget.

Fremmet forslag

Det var 30. januar i år at fem representanter fra SP, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen (Finnmark) fremmet forslaget om forskriftsendringen. Endringen gjelder paragraf 5c som i dag tillater eier av hytte å kjøre snøskooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring.

Sender på høring

Ifølge Olli vil regjeringen sende på høring to forslag til forskriftstekst hvor begge fjerner kravet om 2,5 km grensen. Det ene forslaget fjerner også fortrinnsvis bruk av leiekjøring, mens det andre beholder dagens bestemmelser om leiekjøring og med tillegg om fastsettelse av traseer og antall turer.

I luftlinje

Hovedregelen har vært at avstanden skal måles i luftlinje og det har medført mange tvistesaker. Det er sjelden eller aldri er mulig å kjøre eller gå denne luftlinjen, og avstanden ofte blir mye lenger. En del kommuner har utvist skjønn og ikke vurdert denne grensen som et absolutt krav. Flere fylkesmenn har nå varslet at de vil innskjerpe denne regelen overfor kommunene.