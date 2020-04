14 vil bli sjef for Klinikk Alta

New Articles

Ansettelsen av klinikksjef for Finnmarkssykehusets virksomhet i Alta har blitt omfattet med stor spenning, Nå er søkerlista klar, og kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset kan fornøyd konstatere at det var 14 søkere til stillingen da fristen gikk ut.

– Vi er fornøyde med interessen knyttet til stillingen, har god framdrift i ansettelsesprosessen, og håper å ha foretatt en ansettelse i midten av mai. Vi har flere gode kandidater, og inntil fire av disse vil bli innkalt til intervju. Prosessen utføres av HR. Direktøren foretar ansettelsen sammen med ansettelsesutvalget, hvor også tillitsvalgte er med, sier Palm.

Frank Johnny på lista

En av de store overraskelsene som er å finne på søkerlista er Frank Johnny Nilsen. Han ledet den store sykehusmarkeringen i 2017, der han fikk 7000 fra Alta og Kautokeino ut i ugjestmild høstvær for å kreve trygghet for liv og helse for innbyggerne i Alta-regionen. Han stod i fremste rekke for å synliggjøre kravet om akuttillbud og fødeavdeling.

På søkerlista er det mange søkere med god formalkompetanse innen helse.

Uten å foregripe ansettelsesprosessen med blant annet intervju av de mest aktuelle søkerne, er det grunn til å tro at Alta-gutten Lars-Ole Fjellheim (49) vil være svært aktuell. Han er overlege og medisinsk rådgiver, og har blant annet tidligere ledet opptreningssenteret Kurbadet i Tromsø. Fjellheim er etter det Altaposten erfarer i dag ansatt i Tromsø kommune hvor han er leder for et stort kommunalt omsorgssenter.

Overlegen har i tillegg hatt en rekke engasjement, også som fastlege og lege for eliteserielaget i fotball til Tromsø IL. I 2018 hadde Tromsø-avisene et oppslag om at Fjellheim var den høyst lønnede kommunalt ansatte i Tromsø kommune.

Mange sportsinteresserte vil også vite at BUL-gutten Fjellheim var håndballspiller på høyt nivå, og har blant spilt topphåndball for Arendal. Det er også grunn til å tro at Renate Jakobsson, i dag avdelingsleder ved somatiske tjenester ved klinikken i Alta, vil stille sterkt.

Av ansatte på somatisk avdeling, som Altaposten har vært i kontakt med, får Jakobsson svært gode skussmål for sin måte og lede på, og for sine faglige kvalifikasjoner. En annen sterk kvinnelig søker er tidligere direktør for Opptreningssenteret i Finnmark, Annie Abrahamsen Wik.

To hemmelige søkere

To av de 14 søkerne har bedt om at deres kandidatur unntas fra offentligheten. Det er en mann og kvinne som søkerlista heller ikke oppgir alder på. I tillegg har to søkere trukket seg etter at søknadsfristen gikk ut, og disse er dermed heller ikke navngitt.

Et navn som ikke er å finne på søkerlista, er konstituert klinikksjef Lena Nielsen. Hun har permisjon fra stillingen som personalsjef i Finnmarkssykehuset, og er konstituert fram til 31.07 da hun slik det i dag framstår skal tilbake til sin opprinnelige jobb.

– Mitt fokus er på jobben som klinikksjef og de utfordringene klinikken og samfunnet nå har fått med korona-krisen. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere noe rundt ansettelsen av klinikksjef, sier Nielsen til Altaposten.

Kamp for lederstilling

Etter sterkt lokalt press, og lovnader fra Stortinget under behandlingen av dok-8-forslaget om en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, ble Klinikk Alta sidestilt med Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes. I utgangspunktet skulle Klinikk Alta kun styres av en avdelingsleder på nivå 3, underlagt klinikksjefen ved Hammerfest sykehus. Dette ble ikke godtatt lokalt, og fra 1. januar ble Lena Nielsen konstituert som klinikksjef.

