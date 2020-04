– Ap i front for eksklusive tomter for Altas veletablerte

New Articles

Det er intern «krig» i posisjonsgruppen bestående av Ap, SV, KrF og Senterpartiet i plansaker. I planutvalget onsdag var det åpen konflikt mellom de to største partiene i posisjonsgruppen, Ap og Senterpartiet. Voteringen viste at Senterpartiet tapte, og at Ap ledet an av Ole Steinar Østlyngen fikk planutvalget med på sluttgodkjenne detaljplanen for Kvitberget boligfelt. I tillegg er det opprør i Alta SV for at partiet fulgte Ap, og stemte ned forslag som kunne gitt flere tomter til en pris som gjør tomtene aktuell for barnefamilier og førstegangsetablerere.