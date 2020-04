På digitalt familiebesøk: – Dette er det nærmeste du kommer uten å være i samme rom

New Articles

Alderdommen kommer sjelden alene heter det, noe som kan føre til at det ikke alltid er like lett for de av oss som er «oppe i årene» å være med på ting.

Hørt bare go'ord

På et tidspunkt i livet kan selv mobiltelefoner og nettbrett bli for knotete og komplisert å bruke. Heldigvis arbeides det iherdig med utvikling av digitalt verktøy tilpasset eldre og syke også, ikke bare unge og hippe. «KOMP», som er utviklet av norske No Isolation, er et slikt verktøy.

– Jeg har bare hørt go'ord fra beboere og pårørende etter at de har tatt KOMP i bruk, sier Astrid Hågensen ved Altagårdshagen.

Altagårdshagen er tidligere Elvebakken sykehjem og tilbyr tjenester til personer med demens. Hågensen er superbruker innen velferdsteknologi og har som oppgave å lære opp ansatte, brukere og pårørende innen ny teknologi. Hun forteller at demenssentret fikk to enheter fra kommunen fordelt på 22 beboere.

– På de to ukene vi har hatt den har 13 beboere tatt KOMP i bruk, opplyser hun til Altaposten.

Privat stund med familien

KOMP er en skjerm med kun én knapp laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner eller nettbrett. Med KOMP kan hele familien enkelt koble seg på via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med de gamle- og syke i familien.

Hågensen forteller videre at flere av beboerne blir litt overrasket når de ser familiemedlemmer på en skjerm.

– Når pårørende tar kontakt får beboerne enheten med seg inn på rommet der de kan ha en privat stund med familien sin.

– Det er viktig at det oppleves som et godt øyeblikk, for beboerne husker ikke alltid øyeblikket, men reagerer svært positivt når de ser bilder av familien, sier hun.

Lyste opp

Stig Håvard Hansen er en av de pårørende som har funnet stor nytte i det digitale verktøyet, da pappaen hans Ingvald lider av demens og nå er beboer ved Altagårdshagen.

– Før koronaviruset førte til besøksforbud besøkte jeg pappa stort sett hver dag, forteller Hansen som er profilert innehaver av Stigs bud til daglig.

Hansen forklarer videre at tidligere kunne de ringe faren på telefon, og vinke til han i vinduet, men med KOMP blir besøk noe helt annet.

– Pappa syntes og at dette er helt topp. «Nå ser jeg jo deg», sa han til meg. Han nærmest lyste opp når vi fikk kontakt og kunne se hverandre på skjermen, fortsetter han.

Han legger til at denne digitale plattformen ikke bare er nyttig for de i familien som bor i nærheten, men også for de som er bosatt et stykke unna.

– Mamma bor i Kviby. Naturlig nok får hun ikke besøkt mannen sin så ofte hun vil, selv når dørene er åpne for besøk. Nå kan hun se og snakke med han hver dag om hun vil, sier han.

– Det er selvfølgelig ikke det samme som å være på besøk i samme rom, men dette er det nærmest du kommer, legger han til.

Hansen forteller at han hadde én stor bekymring før demenssentret fikk de to digitale enhetene fra kommunen. Hva om pappa glemte familien når han ikke kunne se dem.

– Om sykehjemmet er stengt til høsten, eller kanskje enda lenger. Og om han da bare skulle kunne høre stemmene til familien sin i den perioden og ikke se oss. Kunne dette da føre til at han glemte oss. Jeg ble veldig bekymret, innrømmer han.

Ikke kommet ordentlig i gang

Også Vertshuset eldresenter har fått to enheter fra kommunen.

– Vi har ikke kommet ordentlig i gang ennå, sier leder Sylvi Monika Andersen og oppfordrer pårørende til å lese litt om KOMP, hva den er og hvordan den brukes.

Andersen sier at det krever litt når de skal opprette kontakt mellom brukere og pårørende som har lite eller ingen kunnskap om digitale verktøy.

– Jeg kan likevel forsikre alle om at det ikke er vanskelig, og at de ikke trenger å nøle om de vurderer å ta den i bruk.

Også Andersen påpeker at den er til veldig stor nytte for beboere som ikke har familie bosatt i nærheten.

– For de beboerne er det ikke kun under koronakrisen de ikke får sett familien, de får ikke sett dem ellers i hverdagen heller, forklarer hun.

Fått sett reinflokken

En som vet alt om dette er Marit Ragnhild Sara Gaino. Hun er beboer ved Vertshuset eldresenter og har familie i blant annet Kautokeino og Sverige. Den driftige damen gikk til anskaffelse av en privat enhet for å sikre operativt samband til familien.

– Nå kan jeg holde kontakt med familiemedlemmer i Kautokeino og Sverige også, sier hun.

Sara Gaino beskriver hyggelige familiestunder med barn og barnebarn via det digitale verktøyet. Det er godt å kunne holde kontakt, og i tillegg se de du er glad i.

– I tillegg har jeg fått sett reinflokken, avslutter hun hun smilende.