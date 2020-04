Bygger Tana bru med fiffig korona-vri

New Articles

Det skjer dog under noe spesielle omstendigheter.

– Store deler av entreprenørens arbeidslag kommer fra Polen, noe som tilsier karantene ved kryssing av grensa til Norge. Men ved å erklære anleggsområdet som karantenesone kan de jobbe seg gjennom de 14 dagene karantenen varer, forteller prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

– Han opplyser at en rekke tiltak settes i verk for å balansere to hensyn. Det er å skåne samfunnet for smitte,samt å få brua ferdig som planlagt.

De polske arbeidene starter tirsdag fra Gdansk. Derfra kjører de gjennom Sverige og til det lukkede anlegget i Tana.

– De holdes atskilt fra lokalsamfunnet og dels atskilt fra hverandre. Vi deler laget inn i mindre grupper, som vil jobbe på forskjellige deler av anlegget. De skal også bo i separate deler av brakkeriggen. På den måten unngår vi å sette hele arbeidslaget ut av spill dersom noen blir syke, sier Ramberg som påpeker at smittevernstiltakene er avklart med kommunelegen i Tana.