Gikk inn med krisemidler til Aurora kino

New Articles

Gruppeleder for SV i kommunestyret, Tommy Berg, er leder av representantskapet i Aurora kino IKS. Berg har vært tett på prosessene for en framtidig omstrukturering som styret i selskapet nå står ansvarlig for. Berg viste til at kinoene i Aurora-sammenslutningen er stengt, og at det ville ta lang tid etter at korona-krisen var over før kinoene ville få tilgang til filmer fra internasjonal filmindustri. Derfor mente han at det både måtte kortsiktige og langsiktige løsninger på bordet.