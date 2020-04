Lege i Alta reagerer på søringer som irriterer seg over «søringkarantene»

New Articles

Fastlegen Malthe Poulsen som jobber ved Elvebakken legesenter, reagerer på alle søringene som vil dra på hytta, mens de på samme tid irriterer seg over at Nord-Norge har innført søringkarantene.

Under ser du innlegget som Poulsen har skrevet på sin facebook-vegg.

Innlegget er publisert med tillatelse fra Poulsen.

SØRINGKARANTENE

Til de av mine venner i sør som fortsatt lar seg irritere over den såkalte "Søringkarantenen".

Først var det hytteforbudet. Ingen skulle dra til sine nabokommuner og legge press på helsevesenet som ikke er dimmesjonert for økt antall henvendelser. Det brukes tid og ressurser på å hindre folk i å dra - samt å hente hjem de som allerede hadde dratt på hytta.

Så innfører kommuner i Nord-Norge karantene ved innreise nettopp med den samme begrunnelse.

Det er derimot ikke greit.

Den siste uken har jeg sannsynligvis måket mer snø enn jeg har gjort i løpet av 10 år i Oslo. Jeg har mer eller mindre gravd meg ut av huset om morgenen og forsøkt å kjøre til jobb. Selv innad i byen har det snødde sidelengs, sikten har vært elendig, vindusviskere har iset ned og jeg har kjørt meg fast senest i går. Jeg har 5 km til jobb og det brøytes med alt tilgjengelig mannskap.

Det er herfra 140km til nærmeste sykehus. Veien over fjellet er stengt, eller i beste fall kolonnekjørt. Legger ved kart for å illustrere under. I tillegg kan tidvis ikke flyene lande eller lette p.g.a. været. Blir du syk, så kan du akkurat nå ikke være sikker på å komme deg til sykehus. Særlig ikke hvis mange blir syke samtidig.

Det er ikke snakk om å stenge ned Nord-Norge for godt. Men det må være mulig å høre på lokale argumenter om at akkurat nå - før vinteren slipper taket - da unngår man en eventuell smitteøkning. Det må være mulig å respektere lokaldemokratiet.

Og et tips til NHO og Almlid til slutt: desto mer dere belærende vifter pekefingeren mot folka i nord - desto mer viftes det med langefingeren tilbake.