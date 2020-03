New Articles

E6 over Sennalandet har vært stengt over en lengre periode grunnet mye snø og uvær. I dag har veien vært stengt grunnet opprydningsarbeid.

Nå opplyser Statens vegvesen at det åpnes for kolonnekjøring. Denne starter fra Leirbotnvann cirka klokken 20:00 tirsdag kveld, altså i kveld.

Veien over Kvænangsfjellet har også grunnet uvær vært stengt en periode. Nå er veien åpnet for kolonnekjøring. Statens vegvesen opplyser dog at veien kan bli stengt på kort varsel.