– Dette blir ikke et normalår for de ansatte i helsesektoren

New Articles

John Helland, kommunalleder for helse og sosial i Alta kommune, tror de fleste vet og forstår at 2020 ikke blir et normalår. Noe som kanskje må justeres på i år, er ferieavviklinger i påsken og sommeren.

Full påskebemanning

I disse dager holder Helland og de ansatte i helse og sosial på med å planlegge bemanningen for påsken.

– Ingen vet sikkert når koronaepidemien vil nå toppen i Alta. Det vi nå holder på med er blant annet å planlegge bemanningen for og i påsken. Det som er sikkert er at vi ikke går ned på bemanningen med tanke på påskeferier. Grunnen er at vi er nødt til å kunne ta imot mulige smittede pasienter, sier Helland.

– Alle sprites før de får spise Det ellers så åpne og gjestfrie Vertshuset Eldresenter er nå isolert fra omverdenen.

Jobber med sommerplan

– Hvis koronakrisen varer fram mot sommeren - som er en typisk ferietid, hvordan vurderes denne bemanningssituasjonen?

– Hele organisasjonen har dette i baktankene og vi planlegger også hvis koronakrisen skulle vedvare mot sommeren. Det vi ikke vet, er når vi når koronatoppen hos oss. Kommer toppen om 14 dager så kommer sommerens bemanning helt sikkert til å gå greit, men det er noe ingen av oss vet pr nå. Det vi vet er at når vi ser toppen så kan vi justere bemanningssituasjonen. Uansett tror jeg alle ansatte i helse og sosial vet at dette ikke blir et normalår og det er nok de fleste innstilt på. Hvis vi ser at det blir mange tilfeller mot juni og juli så er bemanning og ferieavvikling noe vi må drøfte med de ansatte og tillitsvalgte.

Bygger egen koronaavdeling

Alta kommune meldte i dag tirsdag at totalt fem personer har testet positivt for koronavirus i Alta kommune, inkludert den unge kvinnen mandag fikk positivt prøveresultat. Tre av disse fem er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode. Helland er klar på at helse og sosial jobber knallhardt med koronakrisen. Blant annet jobber de nå med å bygge opp en egen koronaavdeling.

– Nå er det mye fokus på å bygge en egen avdeling som skal ha fokus på epidemien, sier Helland.

– Når er avdelingen klar?

– Den skal være fullt operativ etter påske.

– Hva skal det jobbes med på avdelingen?

– Kort fortalt passe på pasienter som er blitt syk eller blir syke, samt ta vare på pasienter som er utskrevet fra sykehus og som ikke er friske nok til å dra hjem.